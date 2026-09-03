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Členovia EÚ definitívne schválili ambicióznu reformu colného rámca EÚ
Ide o najkomplexnejšiu reformu svojho druhu za posledné desaťročia.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) vo štvrtok v Bruseli definitívne schválili ambicióznu reformu colného rámca EÚ. Ide o najkomplexnejšiu reformu svojho druhu za posledné desaťročia, informuje spravodajca TASR.
Aktualizovaná legislatíva poskytuje Únii modernejší súbor nástrojov a nové nástroje uľahčujúce globálny obchod, najmä v elektronickom obchode, efektívnejší výber ciel a sprísnenie kontrol tovaru, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ, ktorý je nebezpečný alebo má neistý pôvod.
Aktualizovaný colný kódex objasňuje, že platformy elektronického obchodu mimo EÚ sa budú pri predaji do Únie považovať za dovozcu tovaru (nie za konečného spotrebiteľa) a sú zodpovedné za vybavenie všetkých colných formalít a platieb ciel.
Legislatíva obsahuje nový systém sankcií pre prevádzkovateľov elektronického obchodu, ktorí si neplnia svoje colné povinnosti. Najzávažnejšie prípady nedodržiavania predpisov môžu byť pokutované až do výšky šesť percent ročnej dovoznej hodnoty tovaru spoločnosti v predchádzajúcom roku, môžu im byť odobraté určité colné výhody a a môžu byť obmedzení v prístupe k online platformám.
S cieľom pokryť náklady spojené s monitorovaním rastúceho počtu malých balíkov vstupujúcich do EÚ prostredníctvom elektronického obchodu sa do 1. novembra 2026 zavedie celoúnijný manipulačný poplatok za malé balíky. Výšku tohto poplatku stanoví Európska komisia (EK).
Text zriaďuje novú decentralizovanú agentúru EÚ pre colníctvo, ktorá bude koordinovať riadenie colnej únie. Tento colný orgán bude analyzovať aktualizované údaje o dovoze a vývoze obsiahnuté v novom, najmodernejšom centre colných údajov EÚ - centrálnej platforme pre dovozcov a vývozcov na interakciu s colnými orgánmi v EÚ. To pomôže členským štátom identifikovať najrizikovejší náklad, ktorý musí byť prioritne skontrolovaný.
Tento colný orgán pomôže stanoviť prioritné oblasti kontroly a kritériá rizika a koordinovať krízové riadenie colníctva na úrovni EÚ. Bude sa nachádzať v Lille vo Francúzsku, fungovať začne v roku 2027.
Nová legislatíva vytvára novú kategóriu najtransparentnejších podnikov - dôveryhodných a kontrolovaných obchodníkov. Spoločnosti poskytujúce komplexné informácie o pohybe a súlade svojho tovaru s predpismi budú mať nárok na zjednodušené colné postupy, čo im ušetrí čas a peniaze. Najspoľahlivejšie spoločnosti budú môcť uviesť svoj tovar do obehu v EÚ bez akéhokoľvek aktívneho colného zásahu.
Očakáva sa, že Európsky parlament schváli konečné znenie reformy colného rámca EÚ koncom septembra, pred jeho podpísaním a zverejnením v Úradnom vestníku EÚ.
Používanie nového dátového centra na zaznamenávanie dovozu do a vývozu z EÚ sa stane povinným pre podniky elektronického obchodu od 1. júla 2028 a pre všetkých obchodníkov od 1. marca 2034.
EÚ je jeden z najväčších obchodných blokov na svete, vďaka colnej únii riadi obchod v hodnote viac ako 4,3 bilióna eur, čo predstavuje približne 14 % svetového obchodu.
Výbor EP odobril dočasné zrušenie ciel EÚ pre sériu produktov z Arménska
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok v Bruseli podporili dočasné zrušenie ciel na širokú škálu produktov z Arménska, ktoré čelia obchodným obmedzeniam zo strany Ruska. Informuje o tom spravodajca TASR.
Členovia výboru INTA schválili pôvodný návrh Európskej komisie bez zmien v texte, zahlasovalo zaň 35 poslancov, dvaja boli proti a traja sa zdržali hlasovania.
Po schválení tohto návrhu aj v pléne europarlamentu a ministrami členských krajín (Rada EÚ) to povedie k odstráneniu ciel EÚ „ad valorem“ (clo vypočítané ako percento z hodnoty produktu) na širokú škálu arménskych tovarov za situácie, keď ruské opatrenia obmedzujú prístup Arménska na jeho tradičné exportné trhy. Zavedú sa aj bezcolné kvóty pre osem poľnohospodárskych produktov z Arménska vrátane hrozna, marhúľ, čerešní, broskýň a uhoriek.
Tieto opatrenia by sa uplatňovali po obdobie dvoch rokov. Návrh zároveň zahŕňa aj ochranné opatrenia na ochranu jednotného trhu EÚ, ak by mal dovoz arménskych komodít negatívne ovplyvniť výrobcov z EÚ.
Parlament bude o tomto návrhu hlasovať v pléne počas svojho septembrového zasadnutia v Štrasburgu. Následne by pozíciu EP mala schváliť aj Rada EÚ a nariadenie nadobudne účinnosť dňom po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Rusko v máji tohto roka zaviedlo rozsiahle obchodné obmedzenia na kľúčový arménsky export vrátane alkoholických nápojov, minerálnej vody, ovocia a zeleniny, spolu s opatreniami ovplyvňujúcimi tranzit tohto exportu cez Rusko. Tieto obmedzenia narušili zavedené dodávateľské reťazce a výrazne znížili prístup Arménska na svoje tradičné exportné trhy, čo tvrdo zasiahlo najmä malé a stredné podniky a poľnohospodárskych výrobcov a ohrozilo ekonomickú odolnosť a sociálnu stabilitu krajiny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Aktualizovaná legislatíva poskytuje Únii modernejší súbor nástrojov a nové nástroje uľahčujúce globálny obchod, najmä v elektronickom obchode, efektívnejší výber ciel a sprísnenie kontrol tovaru, ktorý nie je v súlade s predpismi EÚ, ktorý je nebezpečný alebo má neistý pôvod.
Aktualizovaný colný kódex objasňuje, že platformy elektronického obchodu mimo EÚ sa budú pri predaji do Únie považovať za dovozcu tovaru (nie za konečného spotrebiteľa) a sú zodpovedné za vybavenie všetkých colných formalít a platieb ciel.
Legislatíva obsahuje nový systém sankcií pre prevádzkovateľov elektronického obchodu, ktorí si neplnia svoje colné povinnosti. Najzávažnejšie prípady nedodržiavania predpisov môžu byť pokutované až do výšky šesť percent ročnej dovoznej hodnoty tovaru spoločnosti v predchádzajúcom roku, môžu im byť odobraté určité colné výhody a a môžu byť obmedzení v prístupe k online platformám.
S cieľom pokryť náklady spojené s monitorovaním rastúceho počtu malých balíkov vstupujúcich do EÚ prostredníctvom elektronického obchodu sa do 1. novembra 2026 zavedie celoúnijný manipulačný poplatok za malé balíky. Výšku tohto poplatku stanoví Európska komisia (EK).
Text zriaďuje novú decentralizovanú agentúru EÚ pre colníctvo, ktorá bude koordinovať riadenie colnej únie. Tento colný orgán bude analyzovať aktualizované údaje o dovoze a vývoze obsiahnuté v novom, najmodernejšom centre colných údajov EÚ - centrálnej platforme pre dovozcov a vývozcov na interakciu s colnými orgánmi v EÚ. To pomôže členským štátom identifikovať najrizikovejší náklad, ktorý musí byť prioritne skontrolovaný.
Tento colný orgán pomôže stanoviť prioritné oblasti kontroly a kritériá rizika a koordinovať krízové riadenie colníctva na úrovni EÚ. Bude sa nachádzať v Lille vo Francúzsku, fungovať začne v roku 2027.
Nová legislatíva vytvára novú kategóriu najtransparentnejších podnikov - dôveryhodných a kontrolovaných obchodníkov. Spoločnosti poskytujúce komplexné informácie o pohybe a súlade svojho tovaru s predpismi budú mať nárok na zjednodušené colné postupy, čo im ušetrí čas a peniaze. Najspoľahlivejšie spoločnosti budú môcť uviesť svoj tovar do obehu v EÚ bez akéhokoľvek aktívneho colného zásahu.
Očakáva sa, že Európsky parlament schváli konečné znenie reformy colného rámca EÚ koncom septembra, pred jeho podpísaním a zverejnením v Úradnom vestníku EÚ.
Používanie nového dátového centra na zaznamenávanie dovozu do a vývozu z EÚ sa stane povinným pre podniky elektronického obchodu od 1. júla 2028 a pre všetkých obchodníkov od 1. marca 2034.
EÚ je jeden z najväčších obchodných blokov na svete, vďaka colnej únii riadi obchod v hodnote viac ako 4,3 bilióna eur, čo predstavuje približne 14 % svetového obchodu.
Výbor EP odobril dočasné zrušenie ciel EÚ pre sériu produktov z Arménska
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok v Bruseli podporili dočasné zrušenie ciel na širokú škálu produktov z Arménska, ktoré čelia obchodným obmedzeniam zo strany Ruska. Informuje o tom spravodajca TASR.
Členovia výboru INTA schválili pôvodný návrh Európskej komisie bez zmien v texte, zahlasovalo zaň 35 poslancov, dvaja boli proti a traja sa zdržali hlasovania.
Po schválení tohto návrhu aj v pléne europarlamentu a ministrami členských krajín (Rada EÚ) to povedie k odstráneniu ciel EÚ „ad valorem“ (clo vypočítané ako percento z hodnoty produktu) na širokú škálu arménskych tovarov za situácie, keď ruské opatrenia obmedzujú prístup Arménska na jeho tradičné exportné trhy. Zavedú sa aj bezcolné kvóty pre osem poľnohospodárskych produktov z Arménska vrátane hrozna, marhúľ, čerešní, broskýň a uhoriek.
Tieto opatrenia by sa uplatňovali po obdobie dvoch rokov. Návrh zároveň zahŕňa aj ochranné opatrenia na ochranu jednotného trhu EÚ, ak by mal dovoz arménskych komodít negatívne ovplyvniť výrobcov z EÚ.
Parlament bude o tomto návrhu hlasovať v pléne počas svojho septembrového zasadnutia v Štrasburgu. Následne by pozíciu EP mala schváliť aj Rada EÚ a nariadenie nadobudne účinnosť dňom po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Rusko v máji tohto roka zaviedlo rozsiahle obchodné obmedzenia na kľúčový arménsky export vrátane alkoholických nápojov, minerálnej vody, ovocia a zeleniny, spolu s opatreniami ovplyvňujúcimi tranzit tohto exportu cez Rusko. Tieto obmedzenia narušili zavedené dodávateľské reťazce a výrazne znížili prístup Arménska na svoje tradičné exportné trhy, čo tvrdo zasiahlo najmä malé a stredné podniky a poľnohospodárskych výrobcov a ohrozilo ekonomickú odolnosť a sociálnu stabilitu krajiny.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)