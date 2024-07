Členovia EÚ majú zmiešané názory na clá na čínske elektromobily

Brusel 16. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) vyjadrili v nezáväznom hlasovaní o clách na dovoz elektrických vozidiel (EV) vyrobených v Číne zmiešané názory. Uviedli to v utorok zdroje oboznámené s hlasovaním, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku bloku, stanovila dočasné clá až do výšky 37,6 % na elektromobily dovážané z Číny, Dôvodom sú nespravodlivé subvencie pre tamojších výrobcov. Takzvané poradné hlasovanie pritom odhalilo názory členských štátov bloku na tieto clá.



Za clá hlasovalo 12 členov EÚ, štyria boli proti a 11 sa zdržali, uviedli zdroje. Očakáva sa, že Komisia to zohľadní pri rozhodovaní o tom, či zavedie konečné clá. Podľa zdrojov Francúzsko, Taliansko a Španielsko hlasovali za clá, zatiaľ čo Nemecko, Fínsko a Švédsko sa zdržali hlasovania.



Nemecký zdroj v tejto súvislosti uviedol, že zdržanie sa bolo prejavom "solidarity" s Komisiou. Fínsko malo pochybnosti o tom, či je to v záujme EÚ, keďže nie všetci európski výrobcovia automobilov uprednostňujú takéto opatrenia, uviedol nemenovaný fínsky diplomat.



Švédsky minister obchodu Johan Forssell sa domnieva, že je dôležitý dialóg medzi Komisiou a Čínou s cieľom nájsť riešenie. Peking pohrozil totiž rozsiahlou odvetou.



Komisia bude pokračovať vo vyšetrovaní dotácií pre čínskych výrobcov aj nasledujúce tri mesiace. A v novembri rozhodne, či navrhne konečné clá, ktoré sa zvyčajne zavádzajú na päť rokov.



Ak bude za clá, členovia EÚ pristúpia k záväznému hlasovaniu. V prípade, že tzv. kvalifikovaná väčšina 15 členských krajín, ktoré zastupujú 65 % obyvateľov EÚ, by hlasovala proti, budú clá zablokované.



Viaceré európske automobilky, ktoré majú svoje závody v Číne, s clami nesúhlasia. Európska komisia v snahe o kompromis naznačila, že môže zvážiť nižšie clá na elektrické vozidlá Mini vyrábané v Číne a na modely Cupra Tavascan od Volkswagenu, uviedli dva zdroje so znalosťou veci.