Členovia EÚ odobrili výnimku o leteckých prevádzkových intervaloch

Brusel 30. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) v reakcii na pandémiu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 do 24. októbra pozastaví platnosť pravidla o strate letiskových prevádzkových intervalov (letecké sloty). Od leteckých spoločností požaduje, aby využívali najmenej 80 percent svojich prevádzkových a vzletových prevádzkových intervalov a aby si ich udržali aj nasledujúci rok.



Cieľom výnimky, ktorú navrhla Európska komisia a v pondelok odsúhlasila Rada EÚ (členské krajiny), je pomôcť leteckým dopravcom vyrovnať sa s drastickým poklesom leteckej dopravy spôsobeným krízou spojenou s novým koronavírusom. Minulý týždeň vo štvrtok túto dočasnú zákonnú úpravu odobrili aj poslanci Európskeho parlamentu (EP) v hlasovaní na diaľku.



"Je zrejmé, že sa táto kríza neskončí veľmi skoro. Ak upustíme od pravidla 'použiť alebo stratiť' až do októbra, pomôže to zmierniť silný ekonomický dosah na letecké spoločnosti a poskytne im istotu počas celej letnej sezóny," uviedol chorvátsky minister dopravy a infraštruktúry Oleg Butkovič v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ.



Výnimka sa bude uplatňovať od 1. marca do 24. októbra 2020. Bude sa uplatňovať aj spätne od 23. januára do 29. februára 2020 pre lety medzi EÚ a Čínou alebo Hongkongom. Za začiatočný dátum sa považuje 23. január 2020, keď čínska vláda uzavrela prvé letisko.



Ak súčasná krízová situácia bude pretrvávať, toto opatrenie môže eurokomisia rýchlo predĺžiť. Exekutíva EÚ bude monitorovať celkovú situáciu a do 15. septembra o tom podá správu.



Hlasovanie Rady EÚ o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa uskutočnilo písomným postupom, ktorý sa v pondelok uzavrel.



Nariadenie o leteckých slotoch bude zverejnené v úradnom vestníku EÚ 31. marca 2020.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)