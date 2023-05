Členovia G7 by si nemali navzájom konkurovať v obnoviteľných zdrojoch

Hirošima 19. mája (TASR) - Štáty skupiny G7 - siedmich najbohatších ekonomík sveta, by mali spolupracovať na prístupe k technológiám a zabezpečení zdrojov vzácnych nerastov pre ekologický prechod. Tak sa namiesto konkurencie vytvoria ďalšie výrobné kapacity. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na samite lídrov G7 v japonskom meste Hirošima. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Skupina G7 zrýchľuje svoj prechod na ekologickejšie technológie potom, ako ruská invázia na Ukrajinu narušila desiatky rokov trvajúce energetické dodávateľské reťazce. A chce tiež znížiť závislosť od Číny, ktorá dominuje v oblasti dodávok tzv. vzácnych zemín.



"Napriek všetkým geopolitickým ťažkostiam sa prechod na čistú energiu zrýchľuje," povedala von der Leyenová a vyzvala štáty G7, aby sa v rámci týchto pretekov snažili vytvoriť ďalšie výrobné kapacity a nešli na úkor toho druhého.



Krajiny G7 chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2050, pričom do svojho spotrebiteľského mixu pridajú veternú energiu, slnečnú energiu a ďalšie druhy obnoviteľnej energie.



Európska únia (EÚ) chce do roku 2030 spracovávať 40 % kritických surovín, ktoré spotrebuje, čím sa drasticky zníži jej závislosť od Číny. V súčasnosti sa spolieha na Čínu, pokiaľ ide o viac ako 90 % minerálov nevyhnutných na výrobu veternej energie a batérií.



Podľa von der Leyenovej G7 by mala zvážiť stanovenie cieľov pre vybudovanie globálnej čistej výrobnej kapacity a vytvoriť viac ekologických aliancií "medzi sebou, ale aj s inými dôveryhodnými partnermi".



"Ak máme konkrétne obavy, týkajúce sa spravodlivej hospodárskej súťaže, mali by sme nájsť spôsoby, ako ich riešiť," vyhlásila a vyjadrila nádej, že členovia G7 dosiahnu v tejto otázke pokrok.



Kanada, ktorá je členom G7, má veľa nerastov, ako je lítium, kobalt a nikel, ktoré sa používajú na výrobu batérií pre elektrické vozidlá. Tamojšia vláda sa snaží pomôcť výrobcom a spracovateľom zvýšiť produkciu.



Austrália, ktorá nie je členom G7, poskytla sériu grantov ťažobným spoločnostiam v nádeji, že urýchlia rozvoj priemyslu batérií. Austrálsky premiér Anthony Albanese je na samite G7, ktorý potrvá do nedele, ako hosť.