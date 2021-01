Členovia Klubu 500 vytvoria predpoklady na testovanie pre zamestnancov

Bratislava 18. januára (TASR) - Členovia Klubu 500 na základe nedeľňajšieho (17. 1.) rozhodnutia vlády vytvoria predpoklady, aby sa zamestnanci a ich rodinní príslušníci mali možnosť sa otestovať. Uviedol to vo vyhlásení Klub 500 k celoplošnému testovaniu. Členovia Klubu 500 rozumejú požiadavke vlády, ktorá chce mať rozdelených ľudí na pozitívnych a negatívnych.



"Nerozumieme však, prečo sa vláda SR zbavuje zodpovednosti a prenáša zodpovednosť na zamestnávateľov vo vzťahu ku kontrole výsledkov testovania a v nadväznosti na výsledky kontroly prijímané sankcie," uviedol Klub 500.



Národná rada SR a zároveň aj vláda SR nemôžu prenechať tvorbu právnych predpisov a vyžadovanie ich plnenia žiadnym ani svojim odborným poradným orgánom, ani regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V tomto kontexte ani nemožno očakávať, že zamestnávatelia môžu plošne zamedziť svojim zamestnancom v slobode pohybu. To sa môže podľa Klubu 500 stať iba na základe zákona.



Klub 500 je znepokojený, že od 27. januára má vyžadovať od svojich zamestnancov doklad o ich zdravotnom stave ako podmienku vstupu na pracovisko. Klub 500 považuje uvedené opatrenia za zásah do osobnej slobody, ktorý je v rozpore jednak s Ústavou SR, ale aj nariadením EÚ o ochrane osobných údajov.



Podľa Klubu 500 je zarážajúce, že právnici Úradu vlády SR, novovytvorený Úrad podpredsedu vlády SR pre legislatívu a plánovanie, ale aj ministerstvo spravodlivosti tolerujú nerešpektovanie ústavou a zákonom zverených kompetencií príslušným orgánom verejnej moci a "povyšovanie" uznesenia vlády nad Ústavu SR a nariadenia EÚ. "Očakávali by sme, že vláda SR a jej poradné orgány poučené z doterajšieho vývoja pripravia úpravu práv a povinností občanov v súlade so základným zákonom (Ústavou SR) a medzinárodnými predpismi, ktorými sme viazaní," podčiarkol Klub 500.



Členovia Klubu 500 urobia všetko preto, aby zabezpečili výrobu v rámci možností, aby zabezpečili mzdy pre svojich zamestnancov a nebudú si brať vzor z Národnej rady SR, ktorá umožnila prítomnosť na pracovisku aj poslancom pozitívnych na ochorenie COVID-19.



"Očakávali by sme tiež, že vláda SR a jej poradné orgány vrátane konzília odborníkov po takmer roku od vypuknutia krízy pripravia preventívne odporúčania pre zdravých ľudí vo vzťahu k posilňovaniu svojej imunity, ale aj odporúčania voči pozitívnym, akým spôsobom bojovať proti chorobe, aké lieky a podporné prostriedky by mali užívať. Len pasívna rezistencia v karanténe ich nevylieči," poznamenal Klub 500.