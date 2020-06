OPEC+ predĺžil dohodu o znížení ťažby o ďalší mesiac

Viedeň 7. júna (TASR) - Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalší kľúčoví producenti z tzv. aliancie OPEC+ sa v sobotu (6. 6.) dohodli na predĺžení limitov na ťažbu o jeden mesiac, teda do konca júla. Chcú tak podporiť "opatrné" zotavovanie trhu s ropou počas uvoľňovania blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu.



Prijali tiež prísnejšie metódy s cieľom zabezpečiť, aby členovia aliancie neporušili svoje záväzky o obmedzení produkcie.



Trinásťčlenný ropný kartel a jeho 10 spojencov na čele s Ruskom sa v apríli dohodli na redukcii ťažby až o 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne v máji a júni, v reakcii na strmý pokles cien ropy po vypuknutí pandémie a blokádach ekonomík na celom svete, ktoré utlmili dopyt po komodite. Podľa aprílovej dohody sa malo najstrmšie zníženie produkcie v histórii kartelu postupne zmierňovať, a to od júla do decembra na 7,7 milióna barelov/deň. V sobotu však členovia aliancie predĺžili škrty o ďalší mesiac. Mexiko, ktoré sa k nimi ani v apríli nepripojilo, dalo opäť jasne najavo, že "naďalej nemôže upravovať svoju produkciu".



Dohoda je víťazstvom Saudskej Arábie a Ruska, ktoré strávili týždeň presviedčaním Iraku, Nigérie a ďalších menej bohatých krajín, aby si plnili svoje záväzky.



V komuniké po skončení sa videokonferencie bolo tiež uvedené, že každý člen aliancie, ktorý v máji a júni neznížil svoju produkciu na dohodnutú úroveň, urobí "extra škrty" v období od júla do septembra, aby vykompenzoval nedodržanie svojich predchádzajúcich záväzkov.



Skupina dúfa, že sa jej podarí udržať zotavovanie cien komodity a že deficit v dodávkach pomôže pri obnove rovnováhy na trhu. Počas blokád totiž ponuka vysoko prevýšila dopyt a ropné sklady sa naplnili.



OPEC+ chce využiť cenovú štruktúru nazývanú backwardation (inverzný trh) na zníženie ropných zásob, ktoré sa vytvorili počas vrcholenia pandémie.



Kartel sa opäť stretne v druhej polovici júna, aby znova vyhodnotil vývoj na trhu s ropou. Rozhovory tzv. ministerskej monitorovacej komisie sú naplánované na 18. júna. Komisia môže odporučiť predĺženie súčasných limitov na ťažbu o ďalší mesiac, ak sa to bude považovať za potrebné, uviedol nemenovaný zdroj. Podľa sobotného komuniké sa bude stretávať každý mesiac až do decembra.



Zníženie výroby je vždy bolestivé pre štáty závislé od príjmov z predaja ropy. Najmä Irak potrebuje každý cent, pretože po desaťročiach vojny, sankciách a bojoch s povstalcami stále obnovuje svoju ekonomiku.



Irak minulý mesiac znížil svoju produkciu o menej ako polovicu pridelených kvót, takže by to mal teraz dohnať. To môže vyvolať odpor irackých poslancov a opozičných strán proti "zahraničnému tlaku".