Členovia OPEC+ sa dohodli na ďalšom zvýšení produkcie ropy
Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+, medzi nimi zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Iraku a Ruska, rozhodli, že od októbra zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne.
Paríž 7. septembra (TASR) - Kľúčoví členovia ropného zoskupenia OPEC+ oznámili, že sa dohodli na ďalšom zvýšení produkcie ropy. Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+, medzi nimi zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Iraku a Ruska, rozhodli, že od októbra zvýšia produkciu o 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
