Členovia OPEC+ sa podľa zdrojov dohodli na miernom zvýšení ťažby

Londýn/Dubaj/Moskva 3. decembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko sa vo štvrtok dohodli na miernom zvýšení produkcie v prvom mesiaci budúceho roka, na ťažobnej politike na zvyšok roka 2021 sa však predbežne nezhodli. Uviedli to pre agentúru Reuters štyri zdroje zo zoskupenia OPEC+ zahrnujúceho členov OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom.



Podľa zdrojov sa ropní producenti na online schôdzke dohodli, že v januári sa súčasný program obmedzovania ťažby zmierni o 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená, že namiesto terajšieho programu obmedzovania produkcie na úrovni 7,7 milióna barelov denne sa v prvom mesiaci budúceho roka ťažobné škrty zmiernia na 7,2 milióna barelov/deň.



Pôvodne sa očakávalo, že OPEC+ bude v prvých troch mesiacoch roka 2021 pokračovať v súčasnom programe obmedzovania ťažby, teda v rozsahu 7,7 milióna barelov denne. Na tom sa predbežne zhodli štáty OPEC a čakalo sa, že o tom presvedčia aj ostatných producentov. Informácie o nádejných vakcínach proti ochoreniu COVID-19 a očakávania ich urýchleného schválenia však zvýšili koncom novembra ceny ropy a viacero producentov začalo o potrebe pokračovania v ťažobných škrtoch pochybovať.



Podľa zdrojov z OPEC+ Rusko, ale aj Irak, Nigéria a Spojené arabské emiráty (SAE) dali najavo, že majú záujem o zvýšenie produkcie v budúcom roku. Dohoda, na ktorú zdroje poukázali, je tak po predchádzajúcich sporoch kompromisom. Navyše, ako zdroje dodali, predstavitelia OPEC+ sa začnú schádzať každý mesiac, aby rokovali o budúcej ťažobnej politike a prípadné navýšenie ťažby by nemalo mesačne prekročiť 500.000 barelov/deň.



OPEC+ potrebuje na jednej strane posunúť ceny nahor, čo vylepší rozpočty členských krajín, zároveň však nie tak výrazne, aby tým podporili ťažbu konkurencie v USA. Americké firmy ťažia ropu z bridlíc, čo je nákladnejšie a výraznejší rast cien ropy im tak umožňuje produkciu zvyšovať. Tento problém by mal riešiť aj systém mesačných zasadnutí. Častejšie schôdzky členov OPEC+ budú spôsobovať aj častejšie výkyvy v cenách ropy, čo americkej konkurencii vyhovuje menej, než dohoda ropných producentov na dlhšie obdobie.



(1 EUR = 1,2151 USD)