< sekcia Ekonomika
Členovia výboru sa zaoberali bezpečnosťou na železniciach
Žiláková po stretnutí vyslovila ľútosť nad zranenými pri zrážkach vlakov v okolí Rožňavy a Pezinka.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. decembra (TASR) - Posledné nehody vlakov, mimoriadnosti a bezpečnosť na železniciach boli v utorok témou neformálnej diskusie vo Výbore Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Pre neúčasť koaličných poslancov nebol uznášaniaschopný, napriek tomu sa prítomní členovia zaujímali o podmienky bezpečnosti v železničnej doprave. Ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smer-SD) zastúpila štátna tajomníčka Denisa Žiláková, s poslancami debatovali aj zástupcovia železničných spoločností a odborových združení.
Žiláková po stretnutí vyslovila ľútosť nad zranenými pri zrážkach vlakov v okolí Rožňavy a Pezinka. „Slovenská vláda, ministerstvo dopravy pristúpili k výrazným odškodneniam všetkých zranených. Prebieha odškodňovanie a chceme ubezpečiť verejnosť, že všetci poškodení a zranení budú do marca plne odškodnení,“ povedala štátna tajomníčka. Zároveň pripomenula, že z akčného plánu zvýšenia bezpečnosti v železničnej doprave, ktorý už skôr schválila vláda, vyplýva osem vážnych opatrení.
Podpredseda výboru Igor Janckulík (KDH), poverený jeho riadením, informoval, že mimoriadny výbor zvolali z dôvodu, že sú veľmi často nehody na železniciach. „Mrzí ma, že sa ospravedlnili všetci koaliční poslanci a hlavne neprišiel minister dopravy Jozef Ráž,“ uviedol poslanec. Minister dopravy sa v utorok zúčastnil na ukončení modernizácie trate na Kysuciach.
Janckulíkovi sa nepáčili vyjadrenia ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) o možnej sabotáži v súvislosti s mimoriadnosťami na železniciach. „Máme trochu obavu a aj cestujúci, či je cestovanie na železnici bezpečné. Treba o tom debatovať, lebo je to veľmi dôležitá vec a nemôžeme to podceňovať,“ podotkol poslanec. Keby boli podľa neho ticho, všetci by si mysleli, že všetko je v poriadku.
„Chceme, aby sa obyvatelia Slovenska bezpečne dopravili do svojich domovov na Vianoce, a robíme všetko pre to, aby železničná doprava bola bezpečná. A to v podobe modernizácií tratí, ktoré obsahujú ETCS zariadenia,“ povedala Žiláková. V súčasnosti je podľa nej historicky najväčšia modernizácia železničných tratí na Slovensku, ktoré zahŕňajú ETCS zariadenia, a zároveň nakupujú nové vlaky s ETCS. „Urobíme všetko pre to, aby neboli zranení a neboli škody na majetku a na zdraví obyvateľov,“ dodala v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, na ktoré pocestujú ľudia aj po železnici.
Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že za posledné dva mesiace bolo na železniciach šesť bezpečnostných incidentov a podľa neho je preto na mieste rozprávať sa o bezpečnosti vo vlakoch. „Desaťtisíce ľudí sa budú presúvať po Slovensku za svojimi rodinami a je dôležité, aby sa k ním dostali bezpečne,“ poznamenal s tým, že koaliční poslanci svojou neúčasťou na rokovaní výboru ukázali, čo je pre nich dôležité. Kritizoval aj neprítomnosť ministra dopravy, ktorý uprednostnil akciu na Kysuciach: „Namiesto toho, aby prišiel sem a uisťoval verejnosť, že môže bezpečne nasadnúť do vlakov na sviatky a dostane sa k svojim rodinám zdravá a bezpečne.“
Žiláková po stretnutí vyslovila ľútosť nad zranenými pri zrážkach vlakov v okolí Rožňavy a Pezinka. „Slovenská vláda, ministerstvo dopravy pristúpili k výrazným odškodneniam všetkých zranených. Prebieha odškodňovanie a chceme ubezpečiť verejnosť, že všetci poškodení a zranení budú do marca plne odškodnení,“ povedala štátna tajomníčka. Zároveň pripomenula, že z akčného plánu zvýšenia bezpečnosti v železničnej doprave, ktorý už skôr schválila vláda, vyplýva osem vážnych opatrení.
Podpredseda výboru Igor Janckulík (KDH), poverený jeho riadením, informoval, že mimoriadny výbor zvolali z dôvodu, že sú veľmi často nehody na železniciach. „Mrzí ma, že sa ospravedlnili všetci koaliční poslanci a hlavne neprišiel minister dopravy Jozef Ráž,“ uviedol poslanec. Minister dopravy sa v utorok zúčastnil na ukončení modernizácie trate na Kysuciach.
Janckulíkovi sa nepáčili vyjadrenia ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) o možnej sabotáži v súvislosti s mimoriadnosťami na železniciach. „Máme trochu obavu a aj cestujúci, či je cestovanie na železnici bezpečné. Treba o tom debatovať, lebo je to veľmi dôležitá vec a nemôžeme to podceňovať,“ podotkol poslanec. Keby boli podľa neho ticho, všetci by si mysleli, že všetko je v poriadku.
„Chceme, aby sa obyvatelia Slovenska bezpečne dopravili do svojich domovov na Vianoce, a robíme všetko pre to, aby železničná doprava bola bezpečná. A to v podobe modernizácií tratí, ktoré obsahujú ETCS zariadenia,“ povedala Žiláková. V súčasnosti je podľa nej historicky najväčšia modernizácia železničných tratí na Slovensku, ktoré zahŕňajú ETCS zariadenia, a zároveň nakupujú nové vlaky s ETCS. „Urobíme všetko pre to, aby neboli zranení a neboli škody na majetku a na zdraví obyvateľov,“ dodala v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, na ktoré pocestujú ľudia aj po železnici.
Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že za posledné dva mesiace bolo na železniciach šesť bezpečnostných incidentov a podľa neho je preto na mieste rozprávať sa o bezpečnosti vo vlakoch. „Desaťtisíce ľudí sa budú presúvať po Slovensku za svojimi rodinami a je dôležité, aby sa k ním dostali bezpečne,“ poznamenal s tým, že koaliční poslanci svojou neúčasťou na rokovaní výboru ukázali, čo je pre nich dôležité. Kritizoval aj neprítomnosť ministra dopravy, ktorý uprednostnil akciu na Kysuciach: „Namiesto toho, aby prišiel sem a uisťoval verejnosť, že môže bezpečne nasadnúť do vlakov na sviatky a dostane sa k svojim rodinám zdravá a bezpečne.“