Členská kvóta SR v MMF sa má zvýšiť o 50 %, rozhodne o tom vláda

Bratislava 11. novembra (TASR) - Členská kvóta Slovenska v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) sa má zvýšiť o 50 % na 1,5 miliardy SDR. Navrhuje to Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli, o ktorom má v stredu (13.11.) rozhodnúť vláda. Podiel SR na celkových kvótach fondu sa nezmení a ostane vo výške 0,21 %, keďže v rovnakej miere sa majú zvýšiť kvóty všetkých členských krajín.



Členská kvóta je príspevkom každej krajiny do všeobecných zdrojov MMF. Od jej výšky sa odvíja najmä počet hlasov, ktorými krajiny disponujú pri hlasovaní vo fonde, maximálne množstvo finančných zdrojov, ktoré môže krajina čerpať alebo výška menových jednotiek MMF, tzv. zvláštnych práv čerpania (Special Drawing Rights, SDR). Kvóta SR po predchádzajúcom zvýšení spred vyše dekády predstavuje aktuálne sumu tesne nad 1 miliardou SDR.



Medzinárodný menový fond reviduje výšku členských kvót každých päť rokov. Koncom roka 2023 schválila Rada guvernérov MMF rezolúciu o zvýšení kvót o 50 % rovnomerným spôsobom pre všetkých členov. K nadobudnutiu účinnosti tejto rezolúcie je potrebné, aby ju potvrdili krajiny s minimálne 85 % podielom na členských kvótach.



"Zvýšenie členskej kvóty zvýši pôžičkovú kapacitu MMF pre všetky členské krajiny, z pohľadu SR je však rovnako dôležité, že po zvýšení kvóty MMF upustí od čerpania zdrojov z bilaterálnych pôžičkových dohôd, vrátane dohody so SR," zhodnotil v predkladanom materiáli rezort financií.



V prvom kroku má Slovensko písomne potvrdiť súhlas so zvýšením kvóty, o čom musí rozhodnúť vláda. Následne guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), ako zástupca SR v MMF, oznámi fondu rozhodnutie vlády. Splatenie členskej kvóty bude realizovať NBS. Samotná operácia bude vykonaná až na základe inštrukcie z MMF.



NBS a MF SR uzatvorili v minulosti štyri dohody o refundácii nákladov vyplývajúcich centrálnej banke z finančných transakcií s fondom. Do budúcnosti si majú v súvislosti s navrhovaným zvýšením členskej kvóty SR v MMF dohodnúť aktualizáciu týchto dohôd.