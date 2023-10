Členské krajiny EÚ nepodporili predĺženie platnosti glyfosátu

Brusel 13. októbra (TASR) - Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (SCoPAFF) fungujúci v rámci Európskej komisie (EK) v piatok nedokázal získať kvalifikovanú väčšinu zástupcov členských krajín EÚ potrebnú na schválenie desaťročného obnovenia používania glyfosátu, čo navrhovala EK. Informuje o tom spravodajca TASR.



Politická skupina Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) z Európskeho parlamentu (EP) v tejto súvislosti pripomenula, že už dlhé roky presviedča všetky členské krajiny, aby sa vzdali používania glyfosátu a pred piatkovým hlasovaním vyzvala tie krajiny, ktoré boli proti návrhu eurokomisie, aby sa držali kurzu a zahlasovali za úplný zákaz glyfosátu.



Pre návrh eurokomisie sa nenašla dostatočná väčšina krajín, čiže aspoň 15 z 27 členských štátov, ktoré predstavujú aspoň 65 percent európskej populácie. Skupina Zelených spresnila, že návrh EK predĺžiť povolenie pre glyfosát o ďalších 10 rokov, do roku 2033, nepodporili Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Rakúsko a Slovinsko. Luxembursko je jediná krajina EÚ, ktorá zakázala používanie glyfosátu, čo platí od januára 2021.



Očakáva sa, že po piatkovom hlasovaní eurokomisia koncom októbra alebo začiatkom novembra predloží nový návrh na predĺženie používania glyfosátu na jednotnom trhu EÚ.



V predchádzajúcom rozhodnutí EK o obnovení používania glyfosátu v roku 2018 bolo obnovenie spornej látky dohodnuté len na päť rokov. Povolenie malo vypršať koncom roka 2022, ale bolo udelené mierne predĺženie s cieľom zhromaždiť ďalšie dôkazy o ekotoxikologických vplyvoch glyfosátu. A to aj v dôsledku narastajúceho množstva vedeckej literatúry poukazujúcej na negatívne vplyvy glyfosátu na ľudí.



Glyfosát je účinná látka zastúpená vo viacerých herbicídoch vrátane Roundupu od spoločnosti Monsanto a pesticíd používaný nielen v poľnohospodárstve, ale aj v mestských oblastiach. Je široko používaná po celom svete, avšak v 2015 bola Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klasifikovaná ako "pravdepodobný karcinogén". K podobným záverom došiel v roku 2021 aj francúzsky Národný inštitút pre zdravie a lekársky výskum (Inserm). Naopak, v júli tohto roku Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uviedol, že neidentifikoval žiadne "kritické oblasti záujmu" u ľudí, zvierat a životného prostredia, ktoré by mohli zabrániť povoleniu používať tento herbicíd.



Zelení z EP tvrdia, že glyfosát nie je potrebný v poľnohospodárstve na ničenie buriny, práve naopak, tým, že prispieva ku kolapsu ekosystému, znižuje množstvo potravy pre opeľovače, ovplyvňuje zloženie pôdy a ohrozuje dlhodobú potravinovú bezpečnosť ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)