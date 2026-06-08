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Členské krajiny EÚ prijali závery k námornej priemyselnej stratégii
Zdôrazňuje silné stránky EÚ v oblasti stavby a projektovania lodí, opravy, prestavby, údržby, modernizácie, recyklácie, námorného vybavenia a oceánskeho inžinierstva.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 8. júna (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok na zasadnutí ministrov pre dopravu a telekomunikácie prijali závery o námornej priemyselnej stratégii EÚ. Zdôraznili strategický význam európskeho námorného výrobného a lodného sektora pre konkurencieschopnosť, odolnosť, hospodársku bezpečnosť, obranu, prosperitu a dekarbonizáciu EÚ, informuje spravodajca TASR.
Členské štáty uznávajú námorný sektor ako základný kameň európskej priemyselnej základne a zdôrazňujú jeho úlohu pri ochrane dodávateľských reťazcov, podpore čistej transformácie a posilňovaní technologického vedúceho postavenia EÚ. Uznávajú takisto rozmanité národné a regionálne charakteristiky námorného výrobného a lodného priemyslu v Únii a rôzne priority členských štátov.
Cyperská štátna tajomníčka pre námornú dopravu Marina Hadjimanolisová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ zdôraznila, že prijaté závery sú významným krokom vpred pri uznávaní významu a globálnej výnimočnosti európskeho námorného priemyslu.
„Preukazujú našu spoločnú víziu a záväzok udržiavať silný, inovatívny a udržateľný námorný sektor, ktorý je hnacou silou hospodárskeho rastu, zabezpečuje prepojenosť, posilňuje bezpečnosť a zohráva kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii,“ uviedla.
Stratégia námorného priemyslu je štruktúrovaný akčný plán s cieľom posilniť vedúce postavenie Európy v námornej doprave. Zdôrazňuje silné stránky EÚ v oblasti stavby a projektovania lodí, opravy, prestavby, údržby, modernizácie, recyklácie, námorného vybavenia a oceánskeho inžinierstva.
Ministri vyjadrili znepokojenie nad narušeniami trhu a nekalými praktikami subvencovania zo strany tretích krajín, ktoré ohrozujú spravodlivú hospodársku súťaž. Vyzvali na posúdenie opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti sektora vrátane účinného využívania nástrojov na ochranu obchodu.
Závery zdôrazňujú dôležitosť mobilizácie strategických investícií v celom námornom ekosystéme, najmä pre malé a stredné podniky, a podporu opatrení na rýchlejšie zavádzanie digitálnych, čistých a obehových technológií vrátane umelej inteligencie, senzorických technológií, automatizácie, robotiky a inteligentných riešení údržby.
S cieľom rozšíriť európsku kapacitu v oblasti pokročilých plavidiel s nízkymi a nulovými emisiami Rada EÚ vyzýva na zvýšenie investícií do inovatívnych technológií stavby lodí, čistých pohonných systémov a výskumu a inovácií.
Ministri potvrdili úlohu námorného sektora pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy. Zdôraznili, že dekarbonizácia si vyžaduje koordinované opatrenia v hodnotovom reťazci vodnej dopravy vrátane výrobcov a dodávateľov palív. Členské štáty by mali včas a koordinovane zavádzať udržateľné námorné palivá a inovatívne technológie s nízkymi emisiami.
Závery pripomínajú aj dôležitosť využívania príjmov generovaných systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) na účely súvisiace s klímou. Upozorňujú na potrebu posúdiť úpravy nariadenia FuelEU o námornej doprave, nariadenia o monitorovaní, vykazovaní a overovaní a rámca námorného systému obchodovania s emisiami, aby sa predišlo prekrývaniu nákladov a zbytočnej administratívnej záťaži v prípade prijatia globálnych opatrení na zníženie emisií z lodnej dopravy.
Európsky sektor námornej výroby je svetovým lídrom v oblasti stavby lodí, pokročilých námorných technológií a udržateľných riešení vodnej dopravy. Je kľúčovým motorom inovácií, regionálneho priemyselného rozvoja a modrej ekonomiky, keď 97 % svetovej flotily výletných lodí sa vyrába v Európe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Členské štáty uznávajú námorný sektor ako základný kameň európskej priemyselnej základne a zdôrazňujú jeho úlohu pri ochrane dodávateľských reťazcov, podpore čistej transformácie a posilňovaní technologického vedúceho postavenia EÚ. Uznávajú takisto rozmanité národné a regionálne charakteristiky námorného výrobného a lodného priemyslu v Únii a rôzne priority členských štátov.
Cyperská štátna tajomníčka pre námornú dopravu Marina Hadjimanolisová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ zdôraznila, že prijaté závery sú významným krokom vpred pri uznávaní významu a globálnej výnimočnosti európskeho námorného priemyslu.
„Preukazujú našu spoločnú víziu a záväzok udržiavať silný, inovatívny a udržateľný námorný sektor, ktorý je hnacou silou hospodárskeho rastu, zabezpečuje prepojenosť, posilňuje bezpečnosť a zohráva kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii,“ uviedla.
Stratégia námorného priemyslu je štruktúrovaný akčný plán s cieľom posilniť vedúce postavenie Európy v námornej doprave. Zdôrazňuje silné stránky EÚ v oblasti stavby a projektovania lodí, opravy, prestavby, údržby, modernizácie, recyklácie, námorného vybavenia a oceánskeho inžinierstva.
Ministri vyjadrili znepokojenie nad narušeniami trhu a nekalými praktikami subvencovania zo strany tretích krajín, ktoré ohrozujú spravodlivú hospodársku súťaž. Vyzvali na posúdenie opatrení na posilnenie konkurencieschopnosti sektora vrátane účinného využívania nástrojov na ochranu obchodu.
Závery zdôrazňujú dôležitosť mobilizácie strategických investícií v celom námornom ekosystéme, najmä pre malé a stredné podniky, a podporu opatrení na rýchlejšie zavádzanie digitálnych, čistých a obehových technológií vrátane umelej inteligencie, senzorických technológií, automatizácie, robotiky a inteligentných riešení údržby.
S cieľom rozšíriť európsku kapacitu v oblasti pokročilých plavidiel s nízkymi a nulovými emisiami Rada EÚ vyzýva na zvýšenie investícií do inovatívnych technológií stavby lodí, čistých pohonných systémov a výskumu a inovácií.
Ministri potvrdili úlohu námorného sektora pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy. Zdôraznili, že dekarbonizácia si vyžaduje koordinované opatrenia v hodnotovom reťazci vodnej dopravy vrátane výrobcov a dodávateľov palív. Členské štáty by mali včas a koordinovane zavádzať udržateľné námorné palivá a inovatívne technológie s nízkymi emisiami.
Závery pripomínajú aj dôležitosť využívania príjmov generovaných systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) na účely súvisiace s klímou. Upozorňujú na potrebu posúdiť úpravy nariadenia FuelEU o námornej doprave, nariadenia o monitorovaní, vykazovaní a overovaní a rámca námorného systému obchodovania s emisiami, aby sa predišlo prekrývaniu nákladov a zbytočnej administratívnej záťaži v prípade prijatia globálnych opatrení na zníženie emisií z lodnej dopravy.
Európsky sektor námornej výroby je svetovým lídrom v oblasti stavby lodí, pokročilých námorných technológií a udržateľných riešení vodnej dopravy. Je kľúčovým motorom inovácií, regionálneho priemyselného rozvoja a modrej ekonomiky, keď 97 % svetovej flotily výletných lodí sa vyrába v Európe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)