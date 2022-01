Členské krajiny EÚ sa o týždeň neskôr vyjadria k návrhom taxonómie

Brusel 11. januára (TASR) - Členské krajiny EÚ by mali do stredy (12. 1.) predložiť Európskej komisii spätnú väzbu k jej návrhu na taxonómiu, čiže klasifikáciu energetických zdrojov, ktorá za určitých podmienok označuje aj jadrovú energiu a plyn ako "zelené energie". Brusel však reakciu členských krajín posúva na koniec budúceho týždňa, uviedol v utorok týždenník Politico.



Komisia v závere roku 2021 prostredníctvom delegovaného aktu zverejnila návrh na označenie jadrových elektrární a zemného plynu za "zelené" zdroje, ktoré môžu byť financované zo zdrojov EÚ vyčlenených na prechod k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu. Taxonómia má zároveň poslúžiť investorom a tvorcom politík pri rozhodovaní o tom, ktoré investície môžu označiť za udržateľné.



Politico na svojej webovej stránke pripomenul, že vlády členských krajín sa mali pôvodne do stredy vyjadriť k návrhu o zaradení plynu a jadra k udržateľným zdrojom energie. Avšak termín 12. januára bol posunutý na 21. januára.



Hovorca eurokomisie to podľa Politico vysvetlil tým, že je "prirodzené", ak členské krajiny dostanú trochu viac času na reakciu a dodal, že 12 dní na odpoveď je zrejme málo.



Návrh na taxonómiu rozdelil členské krajiny na dva tábory, podľa Politico však bude dôležité, ako sa k tejto otázke postaví Nemecko. Nová vláda čelí vnútorným sporom pre plány klasifikovať jadrovú energiu ako klimaticky priateľskú. Ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová zo strany Zelených jasne naznačila, že s návrhom Bruselu nesúhlasí. Nemecko sa však podľa nemenovaných zdrojov môže zdržať hlasovania o delegovanom akte, čím neurazí jedného z vládnych koaličných partnerov a zároveň dosiahne svoj skutočný cieľ – klasifikovať plyn, ktorý je fosílnym palivom, ako udržateľný zdroj energie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)