Bratislava 18. mája (TASR) - Členské štáty EÚ by mali znižovať množstvo odpadu z plastových obalov. Vyplýva to z materiálu Ministerstva financií (MF) SR Návrh systému riadenia vlastného zdroja EÚ založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.



"Predkladaný materiál v podmienkach SR bližšie definuje povinnosti jednotlivých subjektov zapojených do systému riadenia novej kategórie vlastného zdroja EÚ založeného na objeme nerecyklovaných plastových obalov. Tento nový zdroj predstavuje pretavenie politík EÚ v oblasti životného prostredia a zmeny klímy aj na príjmovej strane rozpočtu EÚ. Má motivovať členské štáty k tomu, aby znižovali množstvo odpadu z plastových obalov a napomôcť Európe k prechodu na obehové hospodárstvo vďaka implementácii Stratégie pre plasty," uviedol rezort financií.



Materiál vymedzuje právny rámec vlastných zdrojov EÚ, jednotlivé subjekty zapojené do systému finančného riadenia vlastného zdroja z nerecyklovaných plastových obalov únie a ich vzájomné väzby, finančné a informačné toky týkajúce sa výberu, odvodu a kontroly vlastných zdrojov EÚ. Úpravy sa týkajú aj vzniku nezrovnalostí, porušenia finančnej disciplíny, úrokov z oneskorenia, účtovníctva a archivácie.



Materiál zároveň stanovuje úlohy jednotlivých subjektov zapojených do systému vlastných zdrojov EÚ v SR a ich povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii.