< sekcia Ekonomika
Členské štáty EÚ odobrili postup na výber mesta hosťujúceho sídlo EUCA
Spoločná dohoda, ktorá bola v stredu finalizovaná, zavádza solídny rozhodovací proces, ktorý rešpektuje autonómiu každej inštitúcie.
Autor TASR
Brusel 25. februára (TASR) - Členské štáty (Rada EÚ) v stredu formálne schválili postup dohodnutý s Európskym parlamentom (EP) na výber hostiteľského mesta pre nový Colný úrad EÚ (EUCA). Úrad bude mať za úlohu koordinovať colné opatrenia a podporovať činnosti vnútroštátnych colných orgánov v celej Únii. Slovensko sa o sídlo EUCA neuchádza, informuje spravodajca TASR.
Spoločná dohoda, ktorá bola v stredu finalizovaná, zavádza solídny rozhodovací proces, ktorý rešpektuje autonómiu každej inštitúcie. Konečné rozhodnutie o sídle sa prijme 25. marca počas neformálneho medziinštitucionálneho stretnutia na politickej úrovni medzi zástupcami EP a Rady EÚ.
Európska komisia v októbri 2025 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí pre členské štáty, aby vyjadrili svoj záujem o hostiteľstvo EUCA. Žiadosti do stanoveného termínu predložilo deväť miest z deviatich členských štátov: Liége (Belgicko), Lille (Francúzsko), Haag (Holandsko), Záhreb (Chorvátsko), Varšava (Poľsko), Porto (Portugalsko), Bukurešť (Rumunsko), Málaga (Španielsko) a Rím (Taliansko).
V rámci dohodnutého postupu Rada EÚ a EP nezávisle od seba vyberú dve preferované kandidátske mestá z deviatich, ktoré sa prihlásili, a to na základe posúdenia, ktoré vykoná Európska komisia.
Zástupcovia oboch inštitúcií EÚ sa potom stretnú, aby oznámili svoje výbery. Ak sa jeden kandidát objaví na oboch užších zoznamoch, bude automaticky vyhlásený za vybraného a nebude potrebné ďalšie hlasovanie. Ak sa kandidáti neprekrývajú, spoluzákonodarcovia pristúpia k sérii kôl hlasovania, aby vybrali víťaza.
Rada EÚ aj europarlament vyberú svojich preferovaných kandidátov 25. marca. V ten istý deň sa spoluzákonodarcovia stretnú, aby predstavili svojich preferovaných kandidátov a v prípade potreby pokračovali v kolách hlasovania.
Zriadenie EUCA je súčasťou práce na reforme celkového colného rámca EÚ, aby sa mohol vyrovnať so značným tlakom vyplývajúcim zo zvýšených obchodných tokov, z fragmentovaných vnútroštátnych colných systémov, rýchleho nárastu elektronického obchodu a meniacej sa geopolitickej reality.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spoločná dohoda, ktorá bola v stredu finalizovaná, zavádza solídny rozhodovací proces, ktorý rešpektuje autonómiu každej inštitúcie. Konečné rozhodnutie o sídle sa prijme 25. marca počas neformálneho medziinštitucionálneho stretnutia na politickej úrovni medzi zástupcami EP a Rady EÚ.
Európska komisia v októbri 2025 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí pre členské štáty, aby vyjadrili svoj záujem o hostiteľstvo EUCA. Žiadosti do stanoveného termínu predložilo deväť miest z deviatich členských štátov: Liége (Belgicko), Lille (Francúzsko), Haag (Holandsko), Záhreb (Chorvátsko), Varšava (Poľsko), Porto (Portugalsko), Bukurešť (Rumunsko), Málaga (Španielsko) a Rím (Taliansko).
V rámci dohodnutého postupu Rada EÚ a EP nezávisle od seba vyberú dve preferované kandidátske mestá z deviatich, ktoré sa prihlásili, a to na základe posúdenia, ktoré vykoná Európska komisia.
Zástupcovia oboch inštitúcií EÚ sa potom stretnú, aby oznámili svoje výbery. Ak sa jeden kandidát objaví na oboch užších zoznamoch, bude automaticky vyhlásený za vybraného a nebude potrebné ďalšie hlasovanie. Ak sa kandidáti neprekrývajú, spoluzákonodarcovia pristúpia k sérii kôl hlasovania, aby vybrali víťaza.
Rada EÚ aj europarlament vyberú svojich preferovaných kandidátov 25. marca. V ten istý deň sa spoluzákonodarcovia stretnú, aby predstavili svojich preferovaných kandidátov a v prípade potreby pokračovali v kolách hlasovania.
Zriadenie EUCA je súčasťou práce na reforme celkového colného rámca EÚ, aby sa mohol vyrovnať so značným tlakom vyplývajúcim zo zvýšených obchodných tokov, z fragmentovaných vnútroštátnych colných systémov, rýchleho nárastu elektronického obchodu a meniacej sa geopolitickej reality.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)