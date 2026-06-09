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Členské štáty EÚ plánujú spoločný rámec pre autonómne vozidlá

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

EÚ na tento projekt poskytne finančnú podporu vo výške 20 miliónov eur, dodal Hanke.

Autor TASR
Viedeň 9. júna (TASR) - Viac ako desať členských štátov EÚ, medzi nimi Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a Česká republika, plánujú spoločne vypracovať európsky rámec pre autonómne riadené vozidlá. Cieľom tejto iniciatívy je „vytvoriť cezhraničné pilotné oblasti pre automatizované vozidlá a vytvoriť predpoklady pre ich harmonizované nasadenie v celej Európe“, uviedol v utorok rakúsky minister dopravy Peter Hanke. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

EÚ na tento projekt poskytne finančnú podporu vo výške 20 miliónov eur, dodal Hanke. Iniciatíva pokrýva oblasti, ako sú harmonizácia schvaľovacích a registračných postupov, spolupráca technických systémov, ako aj koordinované zavádzanie automatizovaných vozidiel vo verejnej doprave, logistike a nákladnej doprave, priblížil rakúsky minister, ktorý podľa svojich slov plánuje na jeseň zorganizovať stretnutie všetkých „kľúčových aktérov z oblasti hospodárstva, výskumu a spoločnosti“ na túto tému.
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