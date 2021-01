Členské štáty EÚ ponúkajú ďalšiu pomoc Chorvátsku po zemetrasení

Brusel 14. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie ponúkajú ďalšiu vecnú pomoc Chorvátsku, ktoré 29. decembra 2020 zasiahlo ničivé zemetrasenie. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK).



Komisia v tlačovej správe pripomenula, že po počiatočných ponukách pomoci Chorvátsku - väčšinu z nich odoslali v priebehu prvých 24 hodín po ničivom zemetrasení - ponúkajú členské krajiny EÚ chorvátskej strane ďalšiu vecnú podporu. Dodávky spacích vakov, obytných kontajnerov, osvetľovacích systémov a matracov, ktoré poskytli Nemecko, Francúzsko a Rakúsko, sú už na ceste do krajiny alebo budú odoslané v najbližších dňoch. Slovinsko dodalo do Chorvátska obytné kontajnery začiatkom tohto týždňa (11. januára).



"Chcel by som sa poďakovať všetkým členským štátom EÚ za rýchlu reakciu na zemetrasenie. Drvivá reakcia zo strany 15 členských štátov EÚ na pomoc chorvátskemu ľudu v čase núdze je hmatateľným príkladom solidarity Únie," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Pomoc pre Chorvátsko je riadená prostredníctvom Koordinačného strediska EÚ pre núdzové reakcie. Toto stredisko v roku 2020 koordinovalo viac ako 100 zásahov pomoci krajinám v Európe a na celom svete v dôsledku rôznych kríz a živelných pohrôm.



spravodajca TASR Jaromír Novak