Členské štáty EÚ schválili nariadenie o zahraničných dotáciách

Brusel 28. novembra (TASR) - Rada EÚ (ministri členských krajín) v pondelok v Bruseli definitívne schválila nariadenie o zahraničných dotáciách.



Toto nariadenie rieši deformácie spôsobené dotáciami, ktoré nečlenské krajiny EÚ poskytujú spoločnostiam pôsobiacim na jednotnom trhu EÚ.



Nariadenie ustanovuje procesné pravidlá na vyšetrovanie dotácií v kontexte veľkých koncentrácií a ponúk vo veľkých postupoch verejného obstarávania.



Cieľom nového nariadenia je obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými spoločnosťami pôsobiacimi na vnútornom trhu - európskymi aj mimoeurópskymi.



Český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela v mene predsedajúcej krajiny v Rade EÚ zdôraznil, že Únia je najväčšia ekonomika na svete a jej jednotný trh je stavebným kameňom hospodárskej prosperity pre všetkých jej občanov.



"Nové opatrenia umožnia EÚ vyšetrovať nekalé praktiky podporované niektorými krajinami mimo EÚ a predchádzať im. To umožní EÚ zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti," skonštatoval Síkela v správe pre médiá.



V súčasnosti dotácie poskytované členskými štátmi EÚ podliehajú súladu s pravidlami štátnej pomoci, neexistuje však európsky nástroj na kontrolu podobných dotácií poskytovaných krajinami mimo EÚ.



Na vyriešenie tohto problému nariadenie o zahraničných dotáciách stanovuje pre Európsku komisiu rámec na preskúmanie akejkoľvek hospodárskej činnosti, ktorá využíva dotáciu udelenú krajinou mimo EÚ na vnútornom trhu.



V nariadení sa eurokomisii navrhujú tri nástroje na prešetrenie finančných príspevkov verejného orgánu v krajine mimo EÚ: dva nástroje predbežného schvaľovania (na zaistenie rovnakých podmienok pre najväčšie fúzie a ponuky v postupoch verejného obstarávania veľkého rozsahu) a všeobecný nástroj na prieskum trhu na vyšetrovanie všetkých ostatných trhových situácií, ako aj fúzií s nižšou hodnotou a postupov verejného obstarávania.



Spoločnosti budú musieť oznámiť eurokomisii fúzie a akvizície, ak jedna zo zainteresovaných strán má obrat v EÚ aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur.



Pre ponuky v postupoch verejného obstarávania je hranica pre obstarávanie stanovená na minimálne 250 miliónov eur.



Ak niektorý podnik nedodrží pravidlá oznamovania, eurokomisia bude môcť uložiť finančné pokuty a preskúmať transakciu, ako keby bola oznámená.



Komisia bude oprávnená vyšetrovať zahraničné subvencie poskytnuté do piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, ak takéto subvencie narúšajú vnútorný trh po nadobudnutí účinnosti nariadenia.



Podobne, ako je to aj v prípade pravidiel EÚ o štátnej pomoci, ak eurokomisia zistí, že existuje zahraničná dotácia a narúša hospodársku súťaž, vykoná test vyváženosti, čo znamená posúdenie pozitívnych a negatívnych účinkov zahraničnej dotácie.



Ak negatívne účinky prevážia pozitívne účinky, eurokomisia bude oprávnená uložiť štrukturálne aj neštrukturálne nápravné opatrenia a žiadať vrátenie zahraničnej dotácie alebo prijať záväzky od dotknutých podnikov s cieľom napraviť deformáciu spôsobenú dotáciami zo zahraničia.



Pondelňajšie rozhodnutie Rady EÚ znamená zároveň aj schválenie pozície Európskeho parlamentu, čo znamená, že nová legislatívna norma bola prijatá.