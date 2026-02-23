< sekcia Ekonomika
Členské štáty EÚ schválili opatrenia na podporu vinárskeho sektora
Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Autor TASR
Brusel 23. februára (TASR) - Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ v pondelok prijali nariadenie o modernizovanom politickom rámci na podporu konkurencieschopného, odolného a na budúcnosť orientovaného vinárskeho sektora EÚ. Informuje o tom spravodajca EÚ.
Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v správe pre médiá spresnila, že aktualizované opatrenia sú navrhnuté tak, aby lepšie vyvážili ponuku a dopyt, posilnili adaptáciu vinárstva na zmenu klímy, zjednodušili a harmonizovali postupy označovania, podporili inovácie, rozšírili flexibilitu výsadby a stimulovali vidiecke ekonomiky.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva Maria Panayiotová, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, upozornila, že prijatím nariadenia o vinárskom sektore, necelý rok po jeho navrhnutí Európskou komisiou, členské štáty preukazujú, že počúvajú obavy poľnohospodárov a sú pripravené podniknúť účinné kroky na ich riešenie. „Rýchlym prijatím týchto opatrení v spolupráci s Európskym parlamentom zabezpečuje, že sektor z nich bude môcť profitovať už tento rok,“ odkázala Panayiotová.
Kľúčové prvky dohody stanovujú, že členské štáty môžu podporovať opatrenia, ako je vyklčovanie prebytočných viníc, aby sa predišlo nadmernej ponuke a udržala stabilita trhu. Konečný termín pre systém výsadbových práv sa ruší. Namiesto toho sa zavádza desaťročné obdobie revízie.
Členské štáty môžu zvýšiť podporu EÚ pre investície súvisiace s klímou vrátane zmierňovania a adaptácie až do výšky 80 % oprávnených nákladov.
Pravidlá označovania sa v celej EÚ zjednodušia, čím sa znížia administratívne náklady a uľahčí sa cezhraničný obchod v prospech spotrebiteľov a výrobcov. Spotrebitelia získajú jasnejší prístup k informáciám, a to aj prostredníctvom digitálnych etikiet a piktogramov. Výrobcovia vína môžu získať cielenú podporu na rozvoj iniciatív v oblasti vínnej turistiky, čím sa podnieti hospodársky rast vo vidieckych regiónoch.
Nariadenie spresňuje, že pojem „nealkoholické“ sa bude vzťahovať na výrobky s obsahom alkoholu nižším ako 0,5 %, pričom „0,0 %“ sa bude používať pre výrobky s obsahom alkoholu nižším ako 0,05 %. Pre vína so zníženým obsahom alkoholu (nad 0,5 %, ale aspoň o 30 % nižší ako štandardný obsah alkoholu) bude označenie „so zníženým obsahom alkoholu“, ktoré nahradí predtým navrhované označenie „ľahký alkohol“.
Vína určené na vývoz budú oslobodené od požiadavky uvádzať zloženie a poskytovať nutričné vyhlásenie pre vnútorný trh EÚ, čím sa zníži zbytočná administratívna záťaž.
Na boj proti chorobám rastlín, ako je napríklad zlatá chmeľ, nový balík opatrení poskytne väčšiu podporu v podobe monitorovania, diagnostiky, školení a výskumu. To pomôže chrániť vinohrady pred touto hrozbou.
Členské štáty sa dohodli, že ružové víno sa môže použiť ako základ pre ďalšie regionálne aromatizované vínne výrobky, čím sa rozšíri priestor pre vývoj produktov. Toto podporí inovácie v nových štýloch výrobkov a podporí výrobcov pri reakcii na nové vkusy spotrebiteľov.
Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)