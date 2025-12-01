< sekcia Ekonomika
Členské štáty EÚ súhlasia s rozšírením pôsobnosti globalizačného fondu
Nové pravidlá by sa uplatňovali do konca roka 2027, keď sa skončí súčasný program EGF.
Autor TASR
Brusel 1. decembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ sa v pondelok na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) dohodli na svojej pozícii k nariadeniu EÚ, ktorého cieľom je rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a rozšíriť podporu na pracovníkov, ktorí čelia nezamestnanosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nové pravidlá by sa uplatňovali do konca roka 2027, keď sa skončí súčasný program EGF. Účelom tohto fondu je prejaviť solidaritu s pracovníkmi a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré prišli o prácu v dôsledku reštrukturalizácie spoločností, a pomôcť im vrátiť sa do zamestnania.
Dánsky minister zamestnanosti Kaare Dybvad Bek v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ v správe pre médiá uviedol, že v čase geopolitických otrasov je revízia globalizačného fondu dobrou správou pre európskych pracovníkov a spoločnosti.
„Rozšírením podpory na pracovníkov, ktorí čelia bezprostrednému prepusteniu v celej Európe, môže EÚ pomôcť väčšiemu počtu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb nájsť si nové zamestnanie,“ vysvetlil minister.
Opatrenia, ktoré profitujú z financovania cez EGF, sú napríklad aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na vybavenie pracovníkov zručnosťami potrebnými na prechod na inú pozíciu alebo nájdenie zamestnania. Môžu zahŕňať odbornú prípravu, certifikáciu zručností, pomoc pri hľadaní zamestnania alebo kariérne poradenstvo.
Prepúšťanie spôsobené reštrukturalizáciou však často prebieha vo vlnách, čo znamená, že ľudia, ktorým hrozí prepustenie, by mali mať prístup k podpore v oblasti odbornej prípravy ešte predtým, ako budú prepustení. Presne to zaisťuje revidované nariadenie - prístup tohto typu pracovníkov k podpore z EGF, aby sa znížila miera prepúšťania a aby sa pomohlo pracovníkom pri prechode na nové pozície.
Členské štáty podporili nový rozsah pôsobnosti revidovaného nariadenia, čo zaistí prístup k podpore v skoršej fáze procesu pre zamestnancov v „pásme ohrozenia“ straty práce.
Rada ministrov presadila, aby boli dostatočné záruky - napríklad možnosť pre členské štáty vykonávať ex ante kontroly týkajúce sa finančných a administratívnych kapacít spoločností. Európska komisia by potom musela tieto kontroly zohľadniť pri rozhodovaní. Členské štáty by mali mať takisto možnosť prideliť spoločnostiam predbežné financovanie v splátkach.
Rada EÚ sa okrem toho zamerala na obmedzenie administratívnej záťaže revidovaného nariadenia tým, že stanovila, že eurokomisia by mala vypracovať nezáväzné usmernenia pre členské štáty aj spoločnosti.
Pokiaľ ide o určenie finančného príspevku, Rada EÚ aktualizovala legislatívny návrh eurokomisie s cieľom stanoviť hornú hranicu štyroch miliónov eur ročne pre akúkoľvek danú spoločnosť. Cieľom je znížiť riziko, že jedna spoločnosť vyčerpá zdroje EGF, a zabezpečiť, aby financovanie bolo dostupné vo všetkých členských štátoch.
Pozíciu k revízii nariadenia o EGF ešte musí prijať aj Európsky parlament. Potom obe inštitúcie začnú rokovania s cieľom dohodnúť sa na konečnom znení upraveného nariadenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
