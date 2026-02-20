< sekcia Ekonomika
Členské štáty EÚ žiadajú od Komisie, aby šetrila
Viacročný finančný rámec (MFR) navrhnutý začiatkom júna už vyvolal vlnu kritiky medzi členskými štátmi a v Európskom parlamente.
Autor TASR
Viedeň 20. februára (TASR) - Európska komisia (EK) navrhuje pre nasledujúci viacročný rozpočet EÚ takmer 40-percentné zvýšenie administratívnych výdavkov vrátane vytvorenia približne 2500 dodatočných pracovných miest. Deväť členských štátov EÚ na čele s Rakúskom ju vyzvalo, aby od tohto plánu upustila. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a AFP.
Výzvu iniciovala rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Baureová spolu so štátnym tajomníkom Alexandrom Pröllom (obaja z Rakúskej ľudovej strany, ÖVP). V liste adresovanom komisárovi pre rozpočet Piotrovi Serafinovi, ktorý podpísalo osem ďalších členských krajín, žiadajú, aby sa požiadavky na reformy uplatňovali aj v rámci inštitúcií EÚ.
„Kto žiada od členských štátov šetrnosť, musí začať vo vlastnej domácnosti. V čase obmedzených rozpočtov je budovanie väčšej administratívy a dodatočných pracovných miest nesprávnym signálom v nesprávnom čase. Európska komisia je dôveryhodná len vtedy, ak uplatňuje rovnaké kritériá aj na seba samú,“ uviedla Bauerová podľa vyhlásenia svojho ministerstva.
Viacročný finančný rámec (MFR) navrhnutý začiatkom júna už vyvolal vlnu kritiky medzi členskými štátmi a v Európskom parlamente. Komisia o ňom rokuje približne dva roky, nový rozpočet by mal platiť od roku 2028 do roku 2034. Všeobecne by mal byť rozpočtový plán podľa návrhov Komisie reštrukturalizovaný tak, aby sa stal jednoduchším a efektívnejším.
Ďalšími signatármi výzvy sú Nemecko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Holandsko a Švédsko.
Výzvu iniciovala rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Baureová spolu so štátnym tajomníkom Alexandrom Pröllom (obaja z Rakúskej ľudovej strany, ÖVP). V liste adresovanom komisárovi pre rozpočet Piotrovi Serafinovi, ktorý podpísalo osem ďalších členských krajín, žiadajú, aby sa požiadavky na reformy uplatňovali aj v rámci inštitúcií EÚ.
„Kto žiada od členských štátov šetrnosť, musí začať vo vlastnej domácnosti. V čase obmedzených rozpočtov je budovanie väčšej administratívy a dodatočných pracovných miest nesprávnym signálom v nesprávnom čase. Európska komisia je dôveryhodná len vtedy, ak uplatňuje rovnaké kritériá aj na seba samú,“ uviedla Bauerová podľa vyhlásenia svojho ministerstva.
Viacročný finančný rámec (MFR) navrhnutý začiatkom júna už vyvolal vlnu kritiky medzi členskými štátmi a v Európskom parlamente. Komisia o ňom rokuje približne dva roky, nový rozpočet by mal platiť od roku 2028 do roku 2034. Všeobecne by mal byť rozpočtový plán podľa návrhov Komisie reštrukturalizovaný tak, aby sa stal jednoduchším a efektívnejším.
Ďalšími signatármi výzvy sú Nemecko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Holandsko a Švédsko.