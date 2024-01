Členské štáty Európskej únie chcú rokovať s EP o navýšení rozpočtu

Brusel 10. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) chcú začať s Európskym parlamentom (EP) rokovania o navýšení viacročného rozpočtu únie, a to aj bez súhlasu Maďarska. Dôraz sa kladie predovšetkým na dodatočnú finančnú pomoc Ukrajine a posilnenie platformy Strategické technológie pre Európu (STEP), uviedol v stredu zdroj z prostredia belgického predsedníctva EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Čiastočná dohoda sa už v stredu dosiahla na diplomatickej úrovni prostredníctvom väčšinového hlasovania, teda bez účasti Maďarska. Pred prijatím konečného rozhodnutia musia hlavy štátov a vlád EÚ dosiahnuť dohodu na mimoriadnom samite naplánovanom na 1. februára.



V decembri dohoda padla v dôsledku veta maďarského premiéra Viktora Orbána. Skoré otvorenie rokovaní s EP by mohlo podľa zúčastnených štátov urýchliť hľadanie dohody v nádeji, že Maďarsko začiatkom februára ustúpi. V médiách sa nedávno objavili správy, že Budapešť by bola ochotná dohodu podporiť. Kladie si však podmienku, že dodatočné finančné prostriedky pre Ukrajinu by sa museli schvaľovať každoročne. To by Orbánovi poskytlo nové možnosti, ako dodať váhu svojim požiadavkám hrozbou opätovného využitia práva veta.



Okrem Orbána sa všetkých ostatných 26 predsedov vlád v decembri v zásade dohodlo na dodatočných finančných prostriedkoch pre viacročný finančný rámec EÚ. Najnovší návrh zahŕňal 64,6 miliardy eur, z toho 33 miliárd eur vo forme pôžičiek a 17 miliárd eur vo forme grantov pre Ukrajinu. Ak Maďarsko zotrvá pri svojom vete, stále existuje možnosť, že ostatných 26 štátov zorganizuje pomoc pre Ukrajinu, v takomto prípade ale mimo rozpočtového rámca EÚ.