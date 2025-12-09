< sekcia Ekonomika
Členské štáty súhlasia s nariadením EÚ o vytvorení gigatovární AI
Navrhované nariadenie Rady EÚ načrtáva právny rámec pre zriaďovanie a prevádzku gigatovární AI a umožňuje partnerom flexibilitu pri dosahovaní čo najlepších výsledkov.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Členské krajiny (Rada EÚ) sa v utorok dohodli na zmene nariadenia, ktorá stanovuje rámec pre činnosti Spoločného podniku pre európske vysokovýkonné výpočty (EuroHPC JU). Cieľom zmeny nariadenia je zriadiť gigatovárne umelej inteligencie (AI) v Európe a vytvoriť špecializovaný kvantový pilier v činnostiach EuroHPC JU, informuje spravodajca TASR podľa tlačovej správy Rady EÚ.
Gigatovárne AI budú profitovať z verejnej a súkromnej podpory prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, do ktorých budú zapojené členské štáty a aj zainteresované strany z odvetvia.
Navrhované nariadenie Rady EÚ načrtáva právny rámec pre zriaďovanie a prevádzku gigatovární AI a umožňuje partnerom flexibilitu pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Stanovuje tiež jasné pravidlá financovania a obstarávania a zahŕňa ochranné opatrenia pre startupy a scaleupy.
Dánska ministerka pre vysokoškolské vzdelávanie a vedu Christina Egelundová, v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, uviedla, že zástupcovia členských krajín súhlasom so zmenami nariadenia podnikli veľmi dôležité kroky smerom k vytvoreniu až piatich nových gigatovární AI v Európe.
„Umelá inteligencia je podľa môjho názoru jednou z najdôležitejších kritických technológií zajtrajška a kľúčovou pre európsku odolnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť. Európanom dlhujeme silnú reakciu na silné stránky, ktoré má v tejto oblasti Amerika a Čína,“ odkázala Egelundová.
Zmenené nariadenie umožní presmerovanie nevyužitých finančných prostriedkov EÚ na projekty a uľahčenia výstavby gigatovární v oblasti AI a na vytváranie gigatovární s viacerými lokalitami vo viacerých krajinách.
Rada EÚ do pôvodného textu nariadenia zaviedla aj záruky pre účasť tretích krajín a aktualizácie štruktúry riadenia spoločného podniku EuroHPC.
Dohoda medzi členskými krajinami okrem toho presúva činnosti v oblasti kvantového výskumu a inovácií z rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa na činnosti spoločného podniku EuroHPC s cieľom posilniť úsilie a podporu tejto kritickej technológie.
Gigatovárne v oblasti AI sú rozsiahle zariadenia kombinujúce vysokovýkonné výpočty, energeticky úsporné dátové centrá a automatizáciu riadenú AI. Tieto centrá poskytnú špičkovú výpočtovú infraštruktúru v oblasti AI na podporu európskych výskumníkov, podnikateľov a priemyslu, čím posilnia priemyselnú silu Európy, podporia nové riešenia v oblasti AI a zvýšia technologickú autonómiu EÚ.
Rada EÚ upozornila, že toto nariadenie sa nerokuje v rámci riadneho legislatívneho postupu. Európsky parlament sa má k textu iba vyjadriť. Očakáva sa, že europoslanci svoje stanovisko prijmú na budúci týždeň v Štrasburgu (17. decembra). Následne bude aktualizované nariadenie predložené na konečné prijatie Rade EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
