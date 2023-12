Štúdia: Členstvo Ukrajiny by EÚ stálo 17 % jej rozpočtu

Brusel 11. decembra (TASR) - Na Ukrajinu by v prípade jej vstupu do Európskej únie (EÚ) smerovalo až 17 % rozpočtu spoločenstva štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na v pondelok zverejnenú štúdiu kolínskeho ekonomického inštitútu (IW).



Rozpočet Únie na roky 2021 až 2027 je stanovený vo výške približne 1,1 bilióna eur. Odborníci z IW odhadujú finančné dôsledky plného členstva Ukrajiny v tomto horizonte na zhruba 130 až 190 miliárd eur. Presná suma podľa nich závisí od predpokladov týkajúcich sa rozlohy ornej pôdy a počtu obyvateľov Ukrajiny. Vo svojich výpočtoch pracujú so sumou 70 až 90 miliárd eur vo forme poľnohospodárskych dotácií pre Ukrajinu. Na tzv. kohéznu politiku by sa vyčlenilo 50 až 90 miliárd eur. Kohézne fondy slúžia na podporu štrukturálne slabých regiónov s cieľom vyrovnať hospodárske a sociálne rozdiely v rámci európskeho spoločenstva.



"Vzhľadom na tento objem by EÚ mala byť pripravená reformovať sa," uviedli experti. Len vtedy podľa nich môže byť politické rozhodnutie o užšom spojení Ukrajiny s EÚ vrátane perspektívy vstupu dôveryhodné, čo sa týka tak inštitucionálnej, ako aj fiškálnej úrovne, teda rozpočtu. Zostavovatelia štúdie navrhujú napríklad obmedziť výdavky z kohéznych fondov na chudobnejšie členské štáty.



Začiatkom novembra Európska komisia (EK) odporučila začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Pred prvým kolom rozhovorov však krajina musí dokončiť začaté reformy. Na rozhodnutie o otvorení rozhovorov je potrebné jednomyseľný súhlas členských štátov EÚ. Kyjev dúfa, že hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ na svojom poslednom pravidelnom tohtoročnom samite koncom tohto týždňa v zásade schvália začatie prístupových rokovaní.