Cloud nie je cieľ, len prostriedok. Najskôr si treba definovať problém

Bratislava 21. novembra (OTS) - Až tri zo štyroch organizácií však nemajú cloudovú stratégiu, ktorá by sa prispôsobila tomuto trendu. Podľa výskumnej spoločnosti Gartner navyše väčšina firiem prichádza s plánom až potom, ako už s cloudom získali nejaké skúsenosti.hovorí odborník spoločnostiCloud ponúka veľký výpočtový výkon, dostupnosť odkiaľkoľvek či výraznú úroveň zabezpečenia. Vysoká miera škálovateľnosti umožní firmám riešiť sezónne špičky, flexibilita zase uľahčí inovácie. Do cloudu možno presunúť len niektoré aplikácie, no aj kompletnú IT infraštruktúru organizácie. Miera by však vždy mala závisieť od cieľov, ktoré treba dosiahnuť. Zároveň platí, že nasadenie cloudu v organizácii by malo prebiehať evolučne a nie revolučne.vysvetľuje expert Evidenu . Toto obdobie, ktoré sa nazýva aj Cloud curious, je začiatkom záujmu o cloud. Vtedy je vhodné stretnúť sa s odborníkmi, absolvovať orientačné workshopy či diskutovať so všetkými účastníkmi, ktorých sa prechod na cloud môže dotknúť. Ak je výsledkom, že cloudové riešenie je výhodné, túto fázu zavŕši dizajn riešení a plán prechodu rozdelený na jednotlivé kroky.vysvetľujeupozorňuje.Ďalšou fázou prerodu organizácie je takzvané obdobie Cloud comfort – vtedy už sú nasadené prvé riešenia, firma prakticky skúša, čo funguje a zvyká si na zmeny, ktoré so sebou transformácia prináša. Vyhodnocuje sa úspešnosť nasadenia a skúmajú sa ďalšie možnosti.hovorí expert.Takáto organizácia už aktívne sleduje aktuálne trendy. V spolupráci s odborníkmi môže nasadiť takzvaný multicloud, čiže kombináciu cloudových riešení od rôznych poskytovateľov alebo hybridný cloud, čo je kombinácia verejného a privátneho cloudu.Ďalším trendom je aj rozširovanie služieb.vysvetľuje odborník, prečo by aj rozširovaniu služieb mal predchádzať proces analýz a ich nasadzovanie by malo sledovať určenú stratégiu.Cloudu nahráva aj ďalší moderný trend – riešenia, využívajúce umelú inteligenciu, sú náročné na objemy dát a výpočtový výkon, potrebný na ich spracovanie.Informačné technológie v organizácii by sa mali vyvíjať v súlade s jej potrebami.hovorí odborník z