Cloudfield je druhýkrát za sebou Microsoft partnerom roka

O spoločnosti Cloudfield

Spoločnosť Spoločnosť Cloudfield bola založená tímom skúsených profesionálov v roku 2019 a odvtedy neustále rastie. V súčasnej dobe ponúka svojím klientom služby už 55 cloudových špecialistov, z toho je 20 plne certifikovaných podľa najnovších požiadaviek. Cloudfield sa špecializuje na end-to-end cloudové služby na všetkých platformách vr. Microsoft Azure, Amazon AWS, Google. Okrem cloudových technológií ponúka Cloudfield zákazníkom odbornosť v oblastiach DevOps, Kubernetes, Linux, PostgreSQL a ďalších relačných databázach, aplikovaných Machine Learning služieb, a tiež zručností v architektúre cloud native aplikácií a automatizovanej infraštruktúry.

Bratislava 24. júla (OTS) - Cloudfield patrí medzi popredných certifikovaných špecialistov pre cloudové služby Microsoft Azure. V minulom roku získala spoločnosť taktiež ocenenie Microsoft partner roka, a to v Českej republike. Tento rok si pripisuje ďalší úspech, tentoraz však na Slovensku v oblasti modernizácie aplikácií u slovenských zákazníkov. Za víťazstvom podľa riaditeľky Cloudfieldu Lucie Belkovej stojí agilné riadenie a kompaktný tím profesionálov, ktorý pracuje spôsobom DevOps.Foto: Valdemar Závadský, CTO spoločnosti CloudfieldV minulom roku získal Cloudfield ocenenie Microsoft partner roka za spoluprácu so spoločnosťou Packeta a.s. (Zásilkovna). Tohtoročné ocenenie si odnáša spoločnosť za prínos v oblasti modernizácie aplikácií. Spoločnosť zároveň patrí medzi firmy s najväčším počtom certifikovaných technických špecialistov v Česku a na Slovensku so špecializáciou najmä oblasti open-source softvéru a operačného systému Linux.Foto: Lucia Belková, CEO spoločnosti CloudfieldCloudfield v kooperácii s Microsoftom dokázal poskytnúť svojím slovenským zákazníkom cloudové služby dynamickým spôsobom práce DevOps a tým efektívne vytvoriť a rovno aj spustiť rad aplikácií, pri ktorých by inak ich vývoj a optimalizácia zabrala oveľa viac času.“ upresňuje Lucia Belková CEO spoločnosti Cloudfield. Práve agilné riadenie a skúsenosti sú v dnešnej dobe podľa Belkovej kľúčové. Firma sa zároveň vyznačuje tým, že vždy zapája klienta priamo do adaptácie cloudových služieb. Spoločne so zákazníkom vytvoria návrhy riešení, implementujú ich a vedú zadávateľa celým procesom, aby lepšie pochopil, ako všetko funguje, a zvýšil tak svoju efektivitu a technickú znalosť svojho tímu v cloudovom prostredí.