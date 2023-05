Cloudová divízia Alibaby prepustí 7 % zamestnancov

Peking 23. mája (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba Group začal s prvým kolom prepúšťania v divízii cloudových služieb, ktoré sa dotkne 7 % zamestnancov. Cieľom je zefektívniť jej fungovanie v rámci prípravy na odčlenenie tejto divízie a prípadnú prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO). Uviedol to v utorok zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Podľa zdroja cloudová divízia Alibaby, najväčšia v Číne, začala zamestnancom ponúkať odstupné alebo presuny do iných divízií.



Začiatkom tohto roka čínsky internetový gigant oznámil plány na reštrukturalizáciu a rozdelenie na šesť spoločností. V budúcnosti by sa mali okrem iného osamostatniť online maloobchodný predaj, médiá a cloudové služby. Tento krok nasleduje po dvoch rokoch zásahov regulačných úradov proti čínskemu technologickému sektoru vrátane zastavenia prvotnej verejnej ponuky akcií finančnej dcéry spoločnosti Alibaba Ant Group v Hongkongu v roku 2020.



Vláda v Pekingu od konca roka 2020 sprísňovala pravidlá v snahe dostať technologický sektor pod kontrolu.



Očakáva, že všetky nové divízie Alibaby, okrem elektronického obchodu orientovaného na Čínu, budú hľadať externé financovanie prostredníctvom IPO, pričom cloudovú divíziu chce uviesť na trh už na budúci rok.



Intenetový gigant si cloudovú divíziu vybral ako prvého kandidáta na IPO vďaka jej rozvinutejšiemu obchodnému modelu. Po odčlenení by táto platforma mohla jedného dňa dokonca prevýšiť Alibabu, ak prilákala dostatočné externé zdroje na ďalší rozvoj, najmä umelej inteligencie.