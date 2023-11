Cloudu sa nevyhnete. Ale využívajte ho správne

Bratislava 14. novembra (OTS) - Ostatne, aj analytici zo spoločnosti Gartner predpovedajú, že do roku 2026 až tri štvrtiny všetkých organizácií prijmú model digitálnej transformácie, ktorý bude založený práve na ňom. No hoci cloud prináša nepopierateľné výhody, nejde o univerzálne riešenie. Aby z neho organizácia dokázala vyťažiť maximum, tak by jeho nasadeniu mala predchádzať dôkladná analýza jej potrieb a hľadanie optimálneho riešenia.hovorívysvetľuje. Cloud je však niečo širšie, ide o stovky služieb. Ak si ich podnik nezvolí správne, môže ho prekvapiť rádovo vyššia cena.Kedy sa teda cloud oplatí?hovorí. Spomína pritom príklad firmy, ktorá sa stala terčom kybernetických útokov. Zatiaľ čo jej trvalo 2-3 týždne, kým prišla s riešením ako odfiltrovať škodlivé prístupy na základe geolokácie, v prípade cloudového riešenia by to bola otázka niekoľkých klikov.Cloud je určite vhodné riešenie pre firmy, ktoré potrebujú škálovateľnosť, očakávajú rast, prípadne také, ktoré sa stretávajú s veľkými výkyvmi potreby výpočtového výkonu. Rozhodne ide o cestu aj pri budovaní firmy na zelenej lúke. Vtedy však treba celú architektúru už vopred prispôsobiť tomuto zámeru.Čo však v prípade, ak už máte zabehnutú firmu s existujúcou infraštruktúrou? „Jedným z najhorších spôsobov migrácie je vziať všetky veci, ktoré bežia on-premise a preniesť ich vcelku na cloudovú infraštruktúru,“ hovorí M. Paštrnák.Najjednoduchšie je preto poradiť sa s odborníkmi.hovorí odborník spoločnosti Eviden Druhým krokom je dôkladná analýza IT prostredia vo firme. Oplatí sa rozsegmentovať ho na jednotlivé oblasti a pozrieť sa na to, kde a ako môže byť cloud výhodný. Vhodné je rozčleniť si prostredie na funkčné časti – či už je to e-mail a kancelárske nástroje, účtovníctvo, úložisko alebo ERP systém.hovoríTretím krokom je návrh migrácie s časovým plánom. Pri ňom zohráva rolu napríklad to, do akej miery je cloudové riešenie zintegrované s ďalšími systémami – HR modul môže byť napríklad prepojený s dochádzkovým systémom, ktorý zase môže byť integrovaný s čipovým systémom na vstupe do budovy.hovorí odborník Evidenu.S tým úzko súvisí posledný krok prípravnej fázy – výpočet celkových nákladov na isté obdobie a porovnanie s alternatívami.uzatvára odborník.