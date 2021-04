CM-CREDIT môže prevziať kontrolu nad Fortischemom, rozhodol český úrad

Nováky 13. apríla (TASR) - Pražská akciová spoločnosť CM-CREDIT, ktorá je členom finančnej skupiny KAPRAIN, môže prevziať kontrolu nad nováckym chemickým závodom Fortischem. Informoval o tom v stredu prostredníctvom tlačovej správy český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže s tým, že jeho rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť.



V rozhodnutí úrad skonštatoval, že posudzovaná transakcia spĺňa podmienky pre aplikáciu zjednodušeného konania a spojenie nebude mať za následok podstatné narušenie hospodárskej súťaže.



Fortischem pôsobí v oblasti výroby a dodávok chemických surovín, najmä výrobkov vznikajúcich pri spracovaní chlóru, ďalej v oblasti produkcie karbidu vápniku a technických plynov, výroby polyvinylchloridu a produktov jeho spracovania, ako i ďalších základných a špeciálnych chemikálií, pripomenul úrad v tlačovej správe.



Spoločnosť začiatkom marca na svojej stránke informovala, že ju prevzal krízový manažér Ján Hartl zo spoločnosti Maxim Pharm, ktorý angažoval do procesov poradenskú firmu. Hartl spolu s poradenskou firmou riadi a kontroluje nováckeho zamestnávateľa až do doby rozhodnutia Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. Česká investičná skupina KAPRAIN vlastní Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Ústí na Labem a už deklarovala záujem o zapojenie sa do pokusu o záchranu spoločnosti, ozrejmila novácka chemička. Tá sa od začiatku marca nachádza pod dočasnou ochranou, o ktorú požiadala z dôvodu zachovania vlastnej prevádzky a získania nového financovania tak, aby mohla v čo najširšom rozsahu následne uhradiť svoje záväzky voči veriteľom.



Jeden z najväčších zamestnávateľov na hornej Nitre s takmer 700 zamestnancami sa nachádza už dlhšie v zlej ekonomickej situácii a má miliónové dlhy, problémy sa dotkli zamestnancov, ktorí dlhšie čakajú na výplaty, upozornil pred časom Denník E na svojom webe.