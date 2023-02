Cmorej: Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov prešlo vďaka oprave návrhu SaS

Bratislava 14. februára (TASR) - Dôchodky sa budú pri vysokej inflácii zvyšovať aj v priebehu roka vďaka strane SaS, ktorá opravila pôvodný návrh nezaradených poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD. V reakcii na schválenie novely zákona o sociálnom poistení to vyhlásil Peter Cmorej (SaS).



"Mojim pozmeňujúcim návrhom sme vylepšili a opravili, de facto úplne prerobili návrh strany Hlas. Tento návrh bol zlý, potreboval prepracovať a tak sa stalo," zdôraznil na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.



Cmoreja mrzí, že schválené zmeny budú účinné až od budúceho roka, nebola však iná možnosť. Chybu podľa neho spravili predkladatelia, ktorí sa nedohodli s ministerstvom práce a neakceptovali všetky pripomienky rezortu pod vedením dočasne povereného Milana Krajniaka (Sme rodina). Hnutie tak podľa Cmoreja deklarovalo, že nebude hlasovať za celý zákon, ak nebude posunutá jeho účinnosť.



"My sme urobili to, čo sa urobiť dalo. Návrh sme opravili a sme radi, že aj keď bohužiaľ nie tento rok, ale od 1. januára 2024 ak bude inflácia vyššia, dôchodky sa budú zvyšovať aj v priebehu roka," priblížil opozičný poslanec.



V pléne predstavil aj návrh, kde by sa dali nájsť zdroje na zvyšovanie dôchodkov už v priebehu tohto roka. Pomohol by podľa neho posun účinnosti tzv. rodičovského bonusu, ktorý by sa nevyplácal v roku 2023, ale až v roku 2024. "Peniaze, ktoré sú alokované v Sociálnej poisťovni na rodičovský bonus, ktorý je mimoriadne nespravodlivý a poškodzuje mnohých dôchodcov, mohli byť použité na spravodlivé zvýšenie dôchodkov všetkých dôchodcov. To sa však nestretlo s pochopením," dodal Cmorej.



Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia presiahne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, parlament v utorok definitívne schválil so zmenami predloženými Petrom Cmorejom (SaS). Za návrh hlasovalo 139 zo 141 prítomných zákonodarcov. Novela bude účinná od 1. januára 2024.