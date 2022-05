Cmorej: SaS podmieňuje hlasovanie o novele Krajniaka ústavným zákonom

Bratislava 6. mája (TASR) – Národná rada (NR) SR v piatok začala ôsmy rokovací deň 65. schôdze parlamentu novelou zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Seniori v dôchodkovom veku by podľa nej mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Poslanec Peter Cmorej (SaS) v rozprave vyhlásil, že klub SaS podmieňuje hlasovanie o tomto návrhu predložením ústavného zákona o dôchodkoch.



Cmorej hovorí v súvislosti s návrhom zákona o sociálnom poistení o krehkej dohode. "Tento zákon nepovažujeme za reformu," zdôraznil s tým, že podľa neho je to len povinné cvičenie pre získanie peňazí z plánu obnovy.



Poslanec zároveň podotkol, že Sme rodina nehlasovalo už za viacero reforiem tejto vlády. Hnutiu tiež vyčítal aj hlasovanie v prípade lídra Smeru-SD Roberta Fica. SaS podľa Cmoreja trvá na požiadavke, aby sa urobila skutočná reforma dôchodkov, a to ústavným zákonom o dôchodkoch.



Hlasovanie o tomto návrhu preto navrhol až v poslednom hlasovacom bloku tejto schôdze. Upozornil, že ak dovtedy nebude predložený do parlamentu ústavný zákon o dôchodkoch, SaS nebude hlasovať za tento zákon.



Seniori v dôchodkovom veku by podľa novely zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.



Krajniak už pri schválení návrhu na rokovaní vlády uviedol, že novela ide do parlamentu s výhradami u všetkých koaličných partnerov. "Dohodli sme sa, že toto vyriešime pri júnovom hlasovaní pred druhým čítaním," povedal Krajniak.



Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Do tohto obdobia by sa nerátali niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.