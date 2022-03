ČNB sleduje príznaky stagflácie, zdražovanie bude trvať dlhšie

Praha 18. marca (TASR) - Českí spotrebitelia sa musia pripraviť na to, že vyššia inflácia potrvá dlhšie, než ekonómovia ešte nedávno očakávali. V relácii denníka E15 Očima guvernéra to povedal guvernér Českej národnej banky (ČNB) Jiří Rusnok. Momentálne je však náročné odhadovať, aké tempo rastu spotrebiteľské ceny v nasledujúcich mesiacoch dosiahnu. Navyše, podľa guvernéra sa v českej ekonomike začínajú prejavovať prvky stagflácie, teda kombinácie vysokej inflácie a hospodárskej stagnácie.



"Nielenže na ponukovej strane ekonomiky tu stále máme postcovidové poruchy, ktoré sa pripojili k skorším inflačným tlakom. Okrem toho tu teraz máme aj vojnový konflikt neďaleko našich hraníc," uviedol guvernér. "To bude znamenať, že vrchol inflácie nebude tam, kde sme ho čakali, teda okolo 10 %, či mierne nad nimi. Teraz bude o nejaké percentuálne body vyššie. A nedá sa seriózne povedať, či to bude o jeden, dva, tri, či nedajbože ešte viac," dodal Rusnok.



Vo februári dosiahla medziročná inflácia v Česku 11,1 %. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od roku 1998. V januári to bolo 9,9 %. Infláciu zrýchlil najmä prudký rast cien energií, zvyšovali sa však aj náklady na bývanie, dopravu či ceny potravín.



Rusnok teraz očakáva, že vyššia inflácia sa presunie aj do budúceho roka. "Takže koncom tohto roka sa nebudeme vracať k normálnym úrovniam. Bohužiaľ, vyššia inflácia zostane s nami dlhšie."



Ako dodal, situácia je pre ČNB momentálne náročná, keďže na ďalší rast cien tlačia neekonomické šoky. "Vojna spôsobí drastický rast cien komodít, a to najmä energetických, prípadne problémy v dodávkach. To bude mať tendenciu zvyšovať ceny toho, čoho je nedostatok," vysvetlil guvernér.



Napriek zrýchľujúcej sa inflácii Rusnok očakáva, že na najbližšom zasadnutí bankovej rady ČNB, ktorá sa koná 31. marca, dôjde iba ku kozmetickým úpravám úrokových sadzieb smerom nahor. Dôvodom je fakt, že spotrebiteľské ceny tlačia nahor vonkajšie vplyvy, ktoré centrálni bankári sadzbami príliš neovplyvnia.



Šéf ČNB sa v rozhovore pre E15 vyjadril aj k obavám zo stagflácie. "Určité stagflačné prvky asi budeme pozorovať, pretože inflácia bude vysoká a ekonomický rast začína byť ohrozovaný." Vývoj však podľa neho nebude taký vážny ako v 70. rokoch 20. storočia, keď aj USA a ďalšie priemyselne vyspelé ekonomiky zasiahla kombinácia vysokej inflácie a ekonomickej stagnácie. Vtedy mali krajiny podľa Rusnoka problémy na strane dopytu, teraz to však tak nie je. "Keď sa pozrieme na českú, európsku či svetovú ekonomiku, problémy v oblasti dopytu príliš zásadné nie sú," povedal Rusnok.