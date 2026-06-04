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ČNB v dôsledku zadlžovania nariadila bankám držať vyššie rezervy
Ak by sa zhoršila situácia vo svetovej ekonomike, mohlo by sa to v Česku prejaviť horšou schopnosťou firiem aj domácností splácať úvery.
Autor TASR
Praha 4. júna (TASR) - Banková rada Českej národnej banky (ČNB) sa na štvrtkovom rokovaní o finančnej stabilite rozhodla zvýšiť sadzbu proticyklickej kapitálovej rezervy. Dôvodom je najmä silná a plošná úverová aktivita, rast zadlženosti domácností aj podnikov a pokračujúci rast cien bytov, čo v čase silného ekonomického rastu prispieva k hromadeniu rizík. ČNB to oznámila v najnovšej tlačovej správe. Informoval o tom server novinky.cz.
ČNB zvýšila sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 1,5 %. V tejto výške sa bude na banky uplatňovať od júla 2027.
„Napriek pretrvávajúcim globálnym neistotám sa potvrdil ďalší rast cyklických rizík v domácom finančnom sektore. Tento vývoj spôsobila najmä plošná úverová aktivita, ktorá by podľa ostatnej prognózy mala pokračovať aj v nasledujúcom období. V takom prostredí považujeme za potrebné mierne zvýšiť sadzbu proticyklickej kapitálovej rezervy, aby sa zachovala vysoká odolnosť domáceho bankového sektora,“ povedal člen Bankovej rady ČNB Jakub Seidler.
Ak by sa zhoršila situácia vo svetovej ekonomike, mohlo by sa to v Česku prejaviť horšou schopnosťou firiem aj domácností splácať úvery. Banková rada preto ponechala rezervu na krytie systémových rizík na úrovni 0,5 %.
ČNB zvýšila sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 1,5 %. V tejto výške sa bude na banky uplatňovať od júla 2027.
„Napriek pretrvávajúcim globálnym neistotám sa potvrdil ďalší rast cyklických rizík v domácom finančnom sektore. Tento vývoj spôsobila najmä plošná úverová aktivita, ktorá by podľa ostatnej prognózy mala pokračovať aj v nasledujúcom období. V takom prostredí považujeme za potrebné mierne zvýšiť sadzbu proticyklickej kapitálovej rezervy, aby sa zachovala vysoká odolnosť domáceho bankového sektora,“ povedal člen Bankovej rady ČNB Jakub Seidler.
Ak by sa zhoršila situácia vo svetovej ekonomike, mohlo by sa to v Česku prejaviť horšou schopnosťou firiem aj domácností splácať úvery. Banková rada preto ponechala rezervu na krytie systémových rizík na úrovni 0,5 %.