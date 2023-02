ČNB vydala pamätnú bankovku k 30.výročiu, záujem o ňu majú tisíce ľudí

Praha 8. februára (TASR) - Tisícky ľudí vo viacerých českých mestách čakajú od rána v dlhých radoch na špeciálnu pamätnú bankovku v hodnote tisíc českých korún. V stredu ju do obehu uviedla Česká národná banka (ČNB) ako pripomienku 30. výročia menovej odluky a vzniku českej koruny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Približne kilometrový rad ľudí čakajúcich na pamätnú tisíckorunu sa vytvoril pred hlavným sídlom ČNB v centre Prahy, mnoho záujemcov je však aj pred jej pobočkami v ďalších siedmich českých mestách. Niektorí z nich sa do radu napriek mrazivým teplotám podľa svojich slov postavili už v noci. Každý z nich si môže odniesť maximálne päť kusov.



Už pred deviatou hodinou ráno museli pracovníci banky uzatvoriť rad v Prahe aj v Hradci Králové z kapacitných dôvodov. Záujemcovia môžu prísť zase vo štvrtok (9. 2.).



Na klasickej bankovke je dotlačený bankový kolok a výročné logo. Kolok je okrem farebnosti totožný s tým, ktorým sa v Česku označovali československé peniaze v roku 1993. Dotlač nemá vplyv na hodnotu ani platnosť bankovky, preto ju bude možné použiť bežne v obchodoch. ČNB jej vydala 200.000 kusov, ľudia si ju môžu prísť zameniť od stredy do vyčerpania zásob výmenou za iné české bankovky či mince.



Ide už o druhú výročnú bankovku, ktorú ČNB vydala. V roku 2019 uviedla do obehu pamätných sto korún pri príležitosti výročia 100 rokov od menovej odluky od Rakúsko-Uhorska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)