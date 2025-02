Česká národná banka znížila úrokové sadzby o štvrť bodu

Praha 6. februára (TASR) - Česká národná banka (ČNB) po decembrovej pauze v súlade s očakávaniami pokračovala v cykle uvoľňovania menovej politiky. Inflácia v Česku však zostáva nad cieľom centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a ČNB.



Banková rada ČNB znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 3,75 %. Sadzba sa tak dostala na najnižšiu úroveň od konca januára 2022. Analytici s uvoľnením v tomto rozsahu vo všeobecnosti počítali.



Banková rada v rovnakom rozsahu ako kľúčovú sadzbu znížila aj lombardnú a diskontnú sadzbu, ktoré klesli na 4,75, respektíve 2,75 %.



ČNB spustila cyklus uvoľňovania s cieľom podporiť ekonomiku v decembri 2023 a do novembra 2024 základná sadzba klesla o tri percentuálne body na 4 %. V decembri minulého roka si dala prestávku v uvoľňovaní. Analytici očakávajú, že úroková sadzba bude v tomto roku ďalej klesať, avšak pomalším tempom ako v minulom roku.



Medziročné tempo českých spotrebiteľských cien sa v januári spomalilo na 2,8 % z decembrových 3 %. Ekonómovia však prognózovali, že klesne až na 2,6 %. Inflačný cieľ ČNB je nastavený na 2 %.



ČNB vo štvrtok tiež zverejnila nové makroekonomické prognózy. Aktuálne predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2024 expandoval o 0,9 % (predtým 1,0 %). Tempo rastu ekonomiky by sa v tomto roku malo zrýchliť na 2,0 % (2,4 %) a v roku 2026 na úrovni 2,4 % (2,6 %). Inflácia v roku 2025 by podľa ČNB mala skončiť na 2,4 % (2,6 %) a v roku 2026 na úrovni 2,2 % (2,1 %).