Čo bráni rýchlejšiemu zriaďovaniu wifi zón? ZMOS má odpoveď

Bratislava 1. decembra (TASR) – Mobilný internet v prostredí miest a obcí stále nie je samozrejmosťou. Na základe realizovaného prieskumu to konštatuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré zároveň upozorňuje, že na schvaľovanie projektov pre budovanie wifi zón musia samosprávy dlho čakať.



"Z prieskumu zameraného na internetizáciu samospráv vyplynulo, že dostatočné pokrytie svojho územia mobilným internetom má necelá polovica samospráv, presne 49,7 percenta. Dostatočný signál iba v niektorej časti mesta či obce je prípad 35 percent samospráv,“ spresnil hovorca združenia Michal Kaliňák. "Naopak, nedostatočné pokrytie na území celej samosprávy avizovalo 12,3 percenta starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume. Nulové pokrytie mobilným internetom naznačilo 1,7 percenta štatutárnych predstaviteľov samospráv a 2,9 percenta z nich nevedelo na otázku odpovedať," dodal hovorca ZMOS.



Z prieskumu ZMOS ďalej vyplýva, že 35,8 percenta samospráv plánuje zaviesť verejnú wifi zónu, približne tretina (32,4 percenta) sa vyjadrila, že ju bude realizovať, ak ju budú obyvatelia požadovať, pätina opýtaných starostov a primátorov takúto aktivitu vo svojej obci či meste neplánuje.



ZMOS v súvislosti s výsledkami prieskumu vo vzťahu k wifi zónam pripomína, že vyše 600 samospráv sa zapojilo do dopytovej výzvy WIFI PRE TEBA s projektmi na budovanie wifi zón, ktorá mala šesť hodnotiacich kôl. „Problémom však je veľmi dlhé vyhodnotenie ich verejných obstarávaní riadiacim orgánom, ktorým je rezort dopravy, ktoré zvyčajne trvá šesť až 12 mesiacov, čo obciam spôsobuje veľké problémy,“ dodal Kaliňák. Od rezortu dopravy podľa jeho slov dostávajú samosprávy v prípade otázok neurčité odpovede.



Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 12. októbra do 24. novembra 2020, na otázky odpovedali zástupcovia 523 samospráv. Výsledky prieskumu sú súčasťou práce na národnom projekte ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný s podporu Európskeho sociálneho fondu.