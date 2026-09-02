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Čo vám Kaufland na pokladničnom bločku neukázal?
Keď v predajni zaplatíte za nákup 100 eur, na bločku vidíte len to, čo ste si odniesli domov. Ale čo sa s touto stovku deje a kam putuje ďalej?
Autor OTS
Bratislava 2. septembra (OTS) - Predstavte si nákup za rovných 100 eur. Plný košík, zaplatené, vybavené. Mohlo by sa zdať, že celá stovka zostala obchodu. Lenže takto jednoducho to nefunguje. Najnovšia sociálno-ekonomická štúdia* ukázala, ako sa rozdelí každých 100 eur, ktoré zákazníci minú v predajniach Kaufland.
Predstavme si, že 100 eur zaplatených za nákup položíme na stôl. Nezávislá sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025 vypracovaná v spolupráci s PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland ukázala, že sa daná suma rozdelí na viacero kôpok nasledovne:
● 42 eur smeruje firmám so sídlom na Slovensku, ktoré dodávajú tovary a služby,
● 30,3 eur putuje zahraničným dodávateľom, ktorí dodávajú tovary a služby
● 10,9 eur ide na mzdy, benefity a odvody zamestnancov,
● 12,2 eur pokrývajú energie, logistiku, údržbu a ďalšie náklady spojené s fungovaním spoločností
● a 4,6 eur tvorí hrubý zisk pred zdanením.
Z každej utŕženej stovky až 42 eur smeruje firmám so sídlom na Slovensku, ktoré Kauflandu dodávajú tovary a služby
Pokladničný bloček ukáže zákazníkovi výslednú cenu, ale už nie všetko, čo sa za ňou skrýva. Zo 100-eurového nákupu sa tak 95,40 eura rozdelí medzi dodávateľov, zamestnancov a každodenný chod predajní. Nákupy v Kauflande sa tak premieňajú na objednávky pre dodávateľov, výplaty zamestnancov, dane a odvody, ako aj peniaze potrebné na prevádzku a ďalšie investície. Len v minulom hospodárskom roku Kaufland investoval viac ako 71 miliónov eur do výstavby nových predajní a modernizácie svojej siete.
Tu sa však príbeh nákupnej stovky ešte len začína. Peniaze totiž putujú ekonomikou ďalej.
Predstavte si napríklad, že Kaufland zaplatí prepravnej firme za dovoz tovaru z logistického centra do predajní. Tá z peňazí zaplatí vodiča, palivo aj servis nákladného auta. Vodič dostane výplatu a zaplatí z nej bývanie, potraviny, opravu auta či krúžok pre dieťa. Servis objedná náhradné diely a pošle výplaty svojim zamestnancom. Jedna objednávka tak postupne dáva prácu a príjem ďalším ľuďom a firmám.
Presne toto štúdia spočítala. Každých 100 eur, ktoré Kaufland vytvorí svojím podnikaním, vytvorí ďalších 125 eur v dodávateľskom reťazci a cez spotrebu domácností. Celkový efekt tak dosiahne 225 eur.
Za každým eurom zaplateným v Kauflande je viac ako len samotný nákup v košíku
Nie je to kúzlo ani 125 eur navyše na účte Kauflandu. Je to hodnota tovarov a služieb, ktorá postupne vzniká v ďalších firmách a odvetviach. „Pôsobenie spoločností v ekonomike, ako napríklad Kauflandu, sa nekončí tým, že zákazník zaplatí pri pokladnici. Prostredníctvom objednávok, miezd a ďalšej spotreby pokračuje naprieč firmami, regiónmi aj domácnosťami,“ vysvetľuje Erika Vitálošová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Kaufland neovplyvňuje slovenskú ekonomiku iba tým, čo predá vo svojich predajniach. Keď objedná tovar od slovenského výrobcu, zaplatí dopravcovi, servisnej firme či dodávateľovi energií, peniaze putujú ďalej. Dodávatelia z nich platia svojich zamestnancov a tí potom výplaty míňajú v obchodoch, reštauráciách alebo za rôzne služby. Jedna objednávka tak postupne prináša prácu a príjmy ďalším firmám aj ľuďom.
Podľa sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 bol celkový vplyv Kauflandu na produkciu vo výške 2,2 miliardy eur. Táto suma tak ukazuje, koľko peňazí, práce a zákaziek pomohlo jeho podnikanie rozprúdiť naprieč Slovenskom.
Pokladničný bloček za nákup v Kauflande teda ukazuje iba to, koľko ste zaplatili a čo ste si odniesli domov. Neukáže však prácu dodávateľov, výplaty zamestnancov, zaplatené dane ani peniaze, ktoré sa ďalej rozkotúľajú slovenskou ekonomikou. Príbeh zaplatenej stovky sa preto pri pokladnici nekončí. Tam sa iba začína.
Na mzdy, benefity a odvody zamestnancov z každej stovky odchádza 10, 9 eur
*Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.
Rozmenené na drobné
Predstavme si, že 100 eur zaplatených za nákup položíme na stôl. Nezávislá sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025 vypracovaná v spolupráci s PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá uskutočnila výpočet sociálno-ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland ukázala, že sa daná suma rozdelí na viacero kôpok nasledovne:
● 42 eur smeruje firmám so sídlom na Slovensku, ktoré dodávajú tovary a služby,
● 30,3 eur putuje zahraničným dodávateľom, ktorí dodávajú tovary a služby
● 10,9 eur ide na mzdy, benefity a odvody zamestnancov,
● 12,2 eur pokrývajú energie, logistiku, údržbu a ďalšie náklady spojené s fungovaním spoločností
● a 4,6 eur tvorí hrubý zisk pred zdanením.
Z každej utŕženej stovky až 42 eur smeruje firmám so sídlom na Slovensku, ktoré Kauflandu dodávajú tovary a služby
Pokladničný bloček ukáže zákazníkovi výslednú cenu, ale už nie všetko, čo sa za ňou skrýva. Zo 100-eurového nákupu sa tak 95,40 eura rozdelí medzi dodávateľov, zamestnancov a každodenný chod predajní. Nákupy v Kauflande sa tak premieňajú na objednávky pre dodávateľov, výplaty zamestnancov, dane a odvody, ako aj peniaze potrebné na prevádzku a ďalšie investície. Len v minulom hospodárskom roku Kaufland investoval viac ako 71 miliónov eur do výstavby nových predajní a modernizácie svojej siete.
Ako je možné, že zo stovky je napokon 225 eur?
Tu sa však príbeh nákupnej stovky ešte len začína. Peniaze totiž putujú ekonomikou ďalej.
Predstavte si napríklad, že Kaufland zaplatí prepravnej firme za dovoz tovaru z logistického centra do predajní. Tá z peňazí zaplatí vodiča, palivo aj servis nákladného auta. Vodič dostane výplatu a zaplatí z nej bývanie, potraviny, opravu auta či krúžok pre dieťa. Servis objedná náhradné diely a pošle výplaty svojim zamestnancom. Jedna objednávka tak postupne dáva prácu a príjem ďalším ľuďom a firmám.
Presne toto štúdia spočítala. Každých 100 eur, ktoré Kaufland vytvorí svojím podnikaním, vytvorí ďalších 125 eur v dodávateľskom reťazci a cez spotrebu domácností. Celkový efekt tak dosiahne 225 eur.
Za každým eurom zaplateným v Kauflande je viac ako len samotný nákup v košíku
Nie je to kúzlo ani 125 eur navyše na účte Kauflandu. Je to hodnota tovarov a služieb, ktorá postupne vzniká v ďalších firmách a odvetviach. „Pôsobenie spoločností v ekonomike, ako napríklad Kauflandu, sa nekončí tým, že zákazník zaplatí pri pokladnici. Prostredníctvom objednávok, miezd a ďalšej spotreby pokračuje naprieč firmami, regiónmi aj domácnosťami,“ vysvetľuje Erika Vitálošová zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Hnací motor ekonomiky
Kaufland neovplyvňuje slovenskú ekonomiku iba tým, čo predá vo svojich predajniach. Keď objedná tovar od slovenského výrobcu, zaplatí dopravcovi, servisnej firme či dodávateľovi energií, peniaze putujú ďalej. Dodávatelia z nich platia svojich zamestnancov a tí potom výplaty míňajú v obchodoch, reštauráciách alebo za rôzne služby. Jedna objednávka tak postupne prináša prácu a príjmy ďalším firmám aj ľuďom.
Podľa sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2025 bol celkový vplyv Kauflandu na produkciu vo výške 2,2 miliardy eur. Táto suma tak ukazuje, koľko peňazí, práce a zákaziek pomohlo jeho podnikanie rozprúdiť naprieč Slovenskom.
Pokladničný bloček za nákup v Kauflande teda ukazuje iba to, koľko ste zaplatili a čo ste si odniesli domov. Neukáže však prácu dodávateľov, výplaty zamestnancov, zaplatené dane ani peniaze, ktoré sa ďalej rozkotúľajú slovenskou ekonomikou. Príbeh zaplatenej stovky sa preto pri pokladnici nekončí. Tam sa iba začína.
Na mzdy, benefity a odvody zamestnancov z každej stovky odchádza 10, 9 eur
*Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno‑ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland.