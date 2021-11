Coca-Cola preberá plnú kontrolu nad výrobcom nápojov BodyArmor

Atlanta 1. novembra (TASR) - Americký nápojový koncern Coca-Cola oznámil, že prevezme kontrolu nad výrobcom nápojov pre športovcov BodyArmor. Hodnota kontraktu presahuje 5 miliárd USD.



Firma Coca-Cola v pondelok informovala, že v BodyArmor prevezme 85-percentný podiel, ktorý doteraz nevlastnila. Zatiaľ kontrolovala 15 % spoločnosti, ktoré získala pred tromi rokmi. Za zvyšný podiel zaplatí 5,6 miliardy USD (4,84 miliardy eur), čo pre Coca-Colu predstavuje podľa severu CNBC najväčšiu akvizíciu značky v histórii nápojového koncernu.



Do rozhodnutia o dokúpení podielu v BodyArmor bola najväčšou akvizíciou nápojovej spoločnosti kúpa kaviarenského reťazca Costa Coffee v roku 2018. Za prevzatie tejto firmy zaplatila Coca-Cola 5,1 miliardy USD.



Po získaní 15-percentného podielu v roku 2018 sa Coca-Cola stala druhým najväčším akcionárom v BodyArmor. Na 3. mieste bol v tom čase basketbalista Kobe Bryant, ktorý do BodyArmor investoval v roku 2013, dva roky po vzniku firmy. Ako informoval denník The Wall Street Journal, Bryantova pozostalosť získa z predaja viac než 400 miliónov USD.



Prevzatie zostávajúcich 85 % BodyArmor sa podľa analytikov dalo očakávať. Coca-Cola už vo februári informovala, že koncom tohto roka plánuje kúpiť vo výrobcovi nápojov pre športovcov kontrolný podiel.



Kúpa BodyArmor pomôže Coca-Cole zvýšiť jej podiel na trhu nápojov pre športovcov, aj keď Gatorade, divízia takýchto nápojov konkurenčnej firmy PepsiCo je ďaleko pred konkurenciou. Gatorade vlastní na tomto trhu približne 70-percentný podiel.