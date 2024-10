Coca-Cola sťahuje v Rakúsku z trhu 28 mil. fliaš, môžu obsahovať kov

Viedeň 24. októbra (TASR) - Americký nápojový koncern Coca-Cola sťahuje v Rakúsku z trhu približne 28 miliónov pollitrových fliaš sýtených nápojov. Je to najväčšie sťahovanie produktov z trhu v Rakúsku minimálne za 25 rokov a okrem rovnomennej značky sa týka aj značiek Fanta, Sprite a Mezzo Mix. TASR o tom informuje na základe správy spoločnosti a agentúry DPA.



Firma Coca-Cola HBC Austria uviedla, že v dôsledku technickej chyby počas výroby, ktorá viedla k poškodeniu filtra, sa do nápojov mohli dostať kúsky kovu. "Nedá sa vylúčiť, že veľmi malý počet pollitrových PET fliaš môže v dôsledku technickej chyby počas výroby obsahovať malé kúsky kovu," oznámila spoločnosť s tým, že potenciálne ovplyvnené nápoje odporúča zákazníkom nekonzumovať.



Zároveň však dodala, že nie všetky nápoje, ktorých sa sťahovanie týka, boli predané. Mnohé z nich sa stále môžu nachádzať v priestoroch firmy či v obchodoch.



Spoločnosť dodala, že oznámenie o stiahnutí z trhu sa týka všetkých produktov s dátumom minimálnej trvanlivosti od 4. februára do 12. apríla 2025. Coca-Cola upozornila, že všetky ostatné výrobky, balenia a značky sa rozhodnutia o stiahnutí z trhu netýkajú.