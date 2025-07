Coca-Cola uvedie na trh nový rad nápojov s trstinovým cukrom

Atlanta 22. júla (TASR) – Americký výrobca nealkoholických nápojov Coca-Cola sa v USA nezriekne kukuričného sirupu, ale ako doplnkovú ponuku zavedenie nový produktový rad s trstinovým cukrom. Nové nápoje by sa mali dostať na trh tento rok na jeseň, oznámila spoločnosť v utorok.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že Coca-Cola v nápoji Coke určenom pre americký trh nahradí kukuričný sirup trstinovým cukrom. Spoločnosť sa tak údajne rozhodla na jeho podnet. V USA je už teraz možné kúpiť Coca-Colu vyrobenú v Mexiku s trstinovým cukrom za vyššiu cenu. Na rozdiel od iných krajín sa v USA od 80. rokov cukrové nápoje Coca-Cola sladia kukuričným sirupom s vysokým obsahom fruktózy. Sirup je lacnejší, sladší a má dlhšiu trvanlivosť ako iné druhy cukru. Ako nezdravý ho kritizuje okrem iných aj Trumpov minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší.



Samotný Trump je známy ako milovník diétnych verzií nápojov - najmä coly, ktorá je sladená umelými sladidlami. Napriek tomu minulý týždeň napísal, že všetci uznajú, že Coca-Cola s trstinovým cukrom je „jednoducho lepšia“. Odborníci z odvetvia následne poukázali na to, že USA neprodukujú dostatok trstinového cukru, aby nahradili kukuričný sirup v nápojoch. Aj americký poľnohospodársky priemysel varoval, že prechod na trstinový cukor by poškodil pestovateľov kukurice v Spojených štátoch.