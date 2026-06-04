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Coca-Cola v dôsledku vojny v Iráne rieši problém nerovnomerného dopytu

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Prívrženci vlády držia iránske vlajky a fotografie najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Mojtabu Chameneího počas slávnosti na počesť ozbrojených síl a tých, ktorí zahynuli vo vojne s Izraelom a USA, v Veľkej mešite imáma Chomejního v Teheráne v Iráne v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Nedávne správy o hospodárskych výsledkoch veľkých amerických maloobchodných spoločností naznačujú, že spotrebitelia zostávajú odolní, ale míňajú selektívnejšie.

Autor TASR
Paríž 4. júna (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov Coca-Cola upravuje spôsoby, ako udržať svoje produkty cenovo dostupné a atraktívne, keďže dopyt spotrebiteľov zostáva nerovnomerný, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti John Murphy. Firma sa podľa jeho slov vyrovnáva s narušeniami spôsobenými vojnou USA a Izraela proti Iránu „nie úplne dobre, ale bez strachu, bez obáv“. „Výhľad (...) situácie na Blízkom východe stále nie je jasný,“ povedal Murphy vo štvrtok investorom na spotrebiteľskej konferencii Deutsche Bank v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Coca-Cola sa podľa jej finančného riaditeľa orientuje na rôzne veľkosti balenia od menších lacnejších po väčšie a prémiové ponuky, aby uspokojila širšie spektrum spotrebiteľov a zároveň udržala ceny dostupné pre ľudí s obmedzeným rozpočtom.

Nedávne správy o hospodárskych výsledkoch veľkých amerických maloobchodných spoločností naznačujú, že spotrebitelia zostávajú odolní, ale míňajú selektívnejšie, keďže rastúce ceny pohonných látok pre konflikt v Iráne a pretrvávajúca inflácia zaťažujú ich rozpočty. Murphy v tejto súvislosti uviedol, že niektoré časti spotrebiteľskej základne Coca-Coly pociťujú tlak. „Máme segmenty, ktoré čelia tlaku a máme na výber, či pre nich zostaneme relevantní alebo nie,“ poznamenal. „Matematika je dosť jasná, (...) jednoducho nemajú kúpnu silu,“ dodal.
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