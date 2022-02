Coca-Cola vykázala za štvrtý kvartál výrazný rast zisku

Atlanta 11. februára (TASR) - Americký nápojový koncern Coca-Cola oznámil za štvrtý kvartál minulého roka výrazný rast zisku, k čomu prispelo zvýšenie dopytu po produktoch firmy po uvoľnení pandemických opatrení a otvorení kaviarní, kín a reštaurácií. Spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov, a to ako v prípade zisku, tak aj v prípade tržieb.



Coca-Cola informovala, že čistý zisk za štvrtý kvartál minulého roka dosiahol 2,41 miliardy USD (2,11 miliardy eur), informovali servery RTTNews a CNBC. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 66 %.



Analytikmi viac sledovaný zisk bez započítania jednorazových položiek dosiahol 45 centov na akciu. To je síce mierny medziročný pokles zo 47 centov/akcia, spoločnosť však napriek tomu prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 41 centov.



Čisté tržby (bez započítania akvizícií a divestícií) zaznamenala Coca-Cola za štvrtý kvartál na úrovni 9,46 miliardy USD. Zvýšila ich tak približne o 10 %. Aj v tomto prípade nápojový koncern prekonal odhady analytikov. Tí očakávali rast tržieb na 8,96 miliardy USD.



Tržby na organickej báze sa zvýšili o 9 % a v rovnakom rozsahu vzrástol aj objem predaja, pričom dopyt sa zvýšil naprieč všetkými trhmi. Výrazný rast dopytu zaznamenala Coca-Cola na čínskom, ruskom aj indickom trhu a v prípade priemyselne rozvinutých ekonomík sa firme darilo najmä na domácom americkom trhu a v Británii.



(1 EUR = 1,1439 USD)