Codelco: Ceny medi by mali v budúcom roku klesnúť

Santiago 1. decembra (TASR) - Ceny medi by mali v budúcom roku klesnúť, predpokladá najväčší producent medi na svete, čilská spoločnosť Codelco. Očakáva, že z terajšej hodnoty okolo 4,30 USD (3,80 eura) za libru (zhruba 0,45 kilogramu) by mala klesnúť na 3,90 USD, prípadne až 3,80 USD/libra.



"Odhadovanie cien je vždy náročné, najmä v krátkodobom a strednodobom horizonte, predpokladáme však, že v porovnaní so súčasným rokom budeme mať v roku 2022 ceny o niečo nižšie," povedal generálny riaditeľ Codelco Octavio Araneda, ktorého citovala agentúra Reuters. Ceny medi tento rok výrazne vzrástli po tom, ako tlak na produkciu elektrických áut zvýšil dopyt po tomto kove.



Jeho prognóza je o niečo pesimistickejšia než odhad čilského regulačného úradu Cochilco. Úrad tento týždeň uviedol, že na budúci rok očakáva pokles cien maximálne na 3,95 USD/libra.



Araneda zároveň dodal, že produkcia medi zo strany spoločnosti Codelco by mala tento aj budúci rok dosiahnuť podobný objem ako v minulom roku. To znamená, že tak ako v roku 2020, aj v rokoch 2021 a 2022 by mala spoločnosť vyprodukovať zhruba 1,6 miliardy ton.