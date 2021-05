Codelco očakáva pokles ťažby medi ak prejde zákon o ochrane ľadovcov

Santiago 23. mája (TASR) - Čílsky štátny ťažobný koncern Codelco, najväčší producent medi na svete, varoval, že zákon na ochranu ľadovcov výrazne zredukuje jeho produkciu. Ako firma uviedla v liste, ktorý poslala výboru čílskeho Senátu pre ťažbu a energetiku, ak návrh o obmedzení ťažby v blízkosti ľadovcov prejde, ohrozí to zhruba 40 % jej produkcie medi.



Podľa spoločnosti návrh zákona, ktorý sa v súčasnosti prerokováva, výrazne zasiahne do produkcie troch kľúčových baní - Andina, El Teniente a Salvador. Spomínané bane sa na jej celkovej produkcii medi podieľajú 40 %, uviedla agentúra Reuters.



Senát v súčasnosti prerokováva návrh zákona o ochrane ľadovcov. Jeho predkladatelia uvádzajú, že čílske ľadovce ohrozuje už meniaca sa klíma a ťažobné aktivity v ich blízkosti situáciu ešte zhoršujú.



Obmedzenie ťažby by znamenalo ďalší rast cien medi. Tie pritom v polovici mája dosiahli historické maximum, keď zaznamenali 10.476 USD (8595,34 eura) za tonu. Tento týždeň sa pohybovali okolo 10.400 USD/tona.



(1 EUR = 1,2188 USD)