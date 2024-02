Coface: Globálna ekonomika v tomto roku spomaľuje, vývoj bude neistý

Bratislava 10. februára (TASR) - Vývoj v roku 2024 sa ukazuje ako neistý. Z hospodárskeho hľadiska sa zvyšujú riziká spojené so stále sa spomaľujúcou globálnou ekonomikou. Jej rast by mal po vlaňajších 2,6 % tento rok spomaliť na 2,2 %. Predpokladá to medzinárodný poisťovateľ pohľadávok Coface vo svojej aktuálnej analýze Coface Risk Barometer. Spoločnosť každý štvrťrok prehodnocuje riziká v 13 hlavných sektoroch v 28 krajinách, ktoré predstavujú viac ako 80 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP).



Aktuálne firma upravila 13 ratingov rizikovosti krajín, z čoho bolo 12 zlepšení a jedno zhoršenie, ako aj 22 ratingov sektorových rizík, pričom ide o 17 zlepšení a päť zhoršení. "Odráža to výrazné zlepšenie výhľadu, aj keď krehké, a to v prostredí, ktoré je naďalej veľmi nestabilné, a teda neisté," zhodnotila spoločnosť.



V analýzach a predpovediach používa na vyhodnotenie rizík osemstupňovú škálu od veľmi nízkeho (A1) po extrémne (E). "V prípade Slovenska zostáva hodnotenie rizika krajiny na stupni prijateľné A4 a hodnotenie podnikateľského prostredia na stupni nízke A2," uviedol výkonný riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Rudolf Kypta.



Spoločnosť predpokladá tento rok rast slovenskej ekonomiky o 2 % pri inflácii na úrovni 4 %. "Mierny nárast zahraničného dopytu v roku 2024 by mal podporiť vývoz, najmä v automobilovom priemysle. Predpokladáme aj zvýšenie domácej spotreby vďaka rastúcim reálnym mzdám a klesajúcej, aj keď stále vysokej inflácii. Investície budú aj naďalej podporované z fondov EÚ," priblížil Kypta.



V Európe spoločnosť v prvej polovici tohto roka očakáva stagnáciu ekonomiky. V Spojených štátoch by ekonomika mohla pocítiť mäkké pristátie, hospodárska aktivita by však mala v prvej polovici roka spomaľovať. Čínska ekonomika sa v druhej polovici minulého roka zrejme opäť postavila na nohy a rok ukončila s rastom na úrovni 5,2 %, čo bolo mierne nad oficiálnym cieľom rastu, pripomenula Coface.