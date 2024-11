Zverejnili rebríček CEE TOP 500

Bratislava 13. novembra (TASR) - Top 500 najväčších spoločností strednej a východnej Európy (SVE) prekonalo vlani podľa tržieb jeden z najťažších rokov. Čelili najnižšiemu tempu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v regióne v tomto storočí, a to na úrovni 0,7 %. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka CEE TOP 500 spoločnosti Coface, o ktorom informovala v stredu.



"Región strednej a východnej Európy čelil vlani bezprecedentným hospodárskym výzvam v kombinácii s vysokou infláciou a oslabeným spotrebiteľským dopytom, čo ovplyvnilo aj najväčšie spoločnosti," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu Jaroslaw Jaworski s tým, že napriek tomu sa mnohým spoločnostiam podarilo udržať svoj obrat.



Celkový obrat top 500 spoločností regiónu vzrástol o 2,5 % na 1,1 bilióna eur. Súhrnný čistý zisk klesol o -17,4 % na 44,909 miliardy eur. Okrem toho tieto spoločnosti zamestnávali 2,4 milióna ľudí, teda medziročne o jedno percento viac. Slovenskí zástupcovia medziročne zamestnali viac ľudí, a to 2,7 % celkovej pracovnej sily Slovenska.



Najväčšou firmou regiónu SVE sa podľa rebríčka stala opäť poľská ropná a plynárenská spoločnosť PKN Orlen. Poľsko má pritom v rebríčku aj najviac zastúpených firiem, a to až 187. Slovensko má opäť menej zástupcov, a to 27. Do prvej desiatky sa vrátila spoločnosť Volkswagen Slovakia, konkrétne na ôsme miesto. Taktiež ostatné automobilové spoločnosti na popredných priečkach zaznamenali vyšší obrat a dokázali si zlepšiť svoje pozície.



V rámci top firiem Slovenska obsadila druhú priečku Kia Slovakia, ktorá si medziročne polepšila a s 15. miestom sa dostala do regionálnej dvadsiatky. Tretím najväčším slovenským zástupcom je Slovnaft, ktorému v rebríčku patrí 28. miesto. Úspešným zástupcom sú aj Slovenské elektrárne (40. miesto). Na piatom mieste sa umiestnil Slovenský plynárenský priemysel (celkové 49. miesto).