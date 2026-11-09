< sekcia Ekonomika
Coface: Najväčším firmám v regióne rástli obraty, no stagnovali zisky
Náročnejším podmienkam čelili najmä odvetvia orientované na export, keďže dopyt z Nemecka zostal slabý a globálny obchod sa v dôsledku obchodných vojen dostal pod tlak.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Najväčším firmám v strednej a východnej Európe v roku 2025 vzrástol celkový obrat o 2,9 %, no zisky stagnovali na úrovni z predošlého roka. Počet stratových spoločností stúpol zo 65 na 74. Vyplýva to z 18. vydania rebríčka 500 najväčších firiem z 12 krajín, ktorý zostavila spoločnosť Coface. Slovensko má v rebríčku 25 spoločností, podobne ako vlani.
„Rok 2025 priniesol v strednej Európe zložitejšie podnikateľské prostredie. Spoločnosti museli čeliť pretrvávajúcim geopolitickým napätiam, meniacej sa dynamike obchodu, úpravám dodávateľských reťazcov a tlaku na náklady a konkurencieschopnosť. Napriek týmto výzvam české a slovenské firmy opäť preukázali pozoruhodnú odolnosť, prispôsobivosť a podnikateľskú silu,“ uviedol Rudolf Kypta, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.
Náročnejším podmienkam čelili najmä odvetvia orientované na export, keďže dopyt z Nemecka zostal slabý a globálny obchod sa v dôsledku obchodných vojen dostal pod tlak. Rast miezd naďalej prevyšoval rast produktivity, financovanie zostalo nákladné a viacero veľkých priemyselných podnikov vykázalo výrazné straty.
Obrat 25 najväčších slovenských spoločností vzrástol o 3,7 % na 61,2 miliardy eur, pričom takmer polovicu (48,6 %) vygenerovali automobilové spoločnosti. Kým však spoločnosť PCA Slovakia viac ako zdvojnásobila svoj obrat, spoločnosti Kia Slovakia (–11,9 %) a Volkswagen Slovakia (–4,0 %) zaznamenali jeho pokles. Priemerná slovenská spoločnosť zaznamenala rast o 1 %, čo je spolu so Slovinskom najslabší výsledok v regióne. Napriek tomu majú slovenské spoločnosti druhú najvyššiu čistú maržu (5,1 %), k čomu prispel zisk spoločnosti Slovenské elektrárne vo výške 979 miliónov eur.
V regionálnej top desiatke ostalo oproti minuloročnému rebríčku nezmenených prvých sedem miest. Prvé miesto si udržala poľská spoločnosť Orlen pred českou automobilkou Škoda Auto, ktorá zaznamenala najvyšší čistý zisk v rebríčku. Trojkou je spoločnosť Jeronimo Martins Polska, prevádzkovateľ známeho najväčšieho poľského reťazca obchodov Biedronka. Siedma je spoločnosť Volkswagen Slovakia.
Najväčšími skokanmi sa v roku 2025 stali maďarská technologická spoločnosť Cloud Network Technology, ktorá v rebríčku poskočila zo 106. na 19. miesto a litovská spoločnosť Vinted, ktorá sa presunula zo 472. priečky na 360.. Úspešný vstup do rebríčka mala poľská spoločnosť Vestas Poland, ktorá sa usadila na 187. mieste. Napätie vo svete praje aj spoločnostiam zo zbrojárskeho priemyslu. Polska Grupa Zbrojeniowa poskočila zo 68. na 42. priečku a česká firma Excalibur Army zo 102. na 65. miesto. Česká STV group pri svojej premiére na 352. miesto a slovenská MSM Export na 162. miesto.
V rebríčku sú firmy z Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Litvy, Lotyšska a Estónska. Vylúčené sú z neho finančné spoločnosti, ako banky, lízingové a poisťovacie spoločnosti a podobne. Do tohtoročného vydania sa dostali firmy s ročným obratom nad 300 miliónov eur.
„Rok 2025 priniesol v strednej Európe zložitejšie podnikateľské prostredie. Spoločnosti museli čeliť pretrvávajúcim geopolitickým napätiam, meniacej sa dynamike obchodu, úpravám dodávateľských reťazcov a tlaku na náklady a konkurencieschopnosť. Napriek týmto výzvam české a slovenské firmy opäť preukázali pozoruhodnú odolnosť, prispôsobivosť a podnikateľskú silu,“ uviedol Rudolf Kypta, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.
Náročnejším podmienkam čelili najmä odvetvia orientované na export, keďže dopyt z Nemecka zostal slabý a globálny obchod sa v dôsledku obchodných vojen dostal pod tlak. Rast miezd naďalej prevyšoval rast produktivity, financovanie zostalo nákladné a viacero veľkých priemyselných podnikov vykázalo výrazné straty.
Obrat 25 najväčších slovenských spoločností vzrástol o 3,7 % na 61,2 miliardy eur, pričom takmer polovicu (48,6 %) vygenerovali automobilové spoločnosti. Kým však spoločnosť PCA Slovakia viac ako zdvojnásobila svoj obrat, spoločnosti Kia Slovakia (–11,9 %) a Volkswagen Slovakia (–4,0 %) zaznamenali jeho pokles. Priemerná slovenská spoločnosť zaznamenala rast o 1 %, čo je spolu so Slovinskom najslabší výsledok v regióne. Napriek tomu majú slovenské spoločnosti druhú najvyššiu čistú maržu (5,1 %), k čomu prispel zisk spoločnosti Slovenské elektrárne vo výške 979 miliónov eur.
V regionálnej top desiatke ostalo oproti minuloročnému rebríčku nezmenených prvých sedem miest. Prvé miesto si udržala poľská spoločnosť Orlen pred českou automobilkou Škoda Auto, ktorá zaznamenala najvyšší čistý zisk v rebríčku. Trojkou je spoločnosť Jeronimo Martins Polska, prevádzkovateľ známeho najväčšieho poľského reťazca obchodov Biedronka. Siedma je spoločnosť Volkswagen Slovakia.
Najväčšími skokanmi sa v roku 2025 stali maďarská technologická spoločnosť Cloud Network Technology, ktorá v rebríčku poskočila zo 106. na 19. miesto a litovská spoločnosť Vinted, ktorá sa presunula zo 472. priečky na 360.. Úspešný vstup do rebríčka mala poľská spoločnosť Vestas Poland, ktorá sa usadila na 187. mieste. Napätie vo svete praje aj spoločnostiam zo zbrojárskeho priemyslu. Polska Grupa Zbrojeniowa poskočila zo 68. na 42. priečku a česká firma Excalibur Army zo 102. na 65. miesto. Česká STV group pri svojej premiére na 352. miesto a slovenská MSM Export na 162. miesto.
V rebríčku sú firmy z Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Litvy, Lotyšska a Estónska. Vylúčené sú z neho finančné spoločnosti, ako banky, lízingové a poisťovacie spoločnosti a podobne. Do tohtoročného vydania sa dostali firmy s ročným obratom nad 300 miliónov eur.