Coface: Spoločnosti v SVE zostávajú dôležitými zamestnávateľmi

Bratislava 11. decembra (TASR) - Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európe (SVE) sú a aj naďalej zostávajú dôležitými zamestnávateľmi tohto regiónu. Tieto firmy zvýšili minulý rok medziročne počet zamestnancov o jedno percento na 2,5 milióna ľudí. To znamená, že päť percent celkovej pracovnej sily v regióne strednej a východnej Európy je zamestnaných v jednej z top 500 najväčších firiem, čo predstavuje nárast o 0,2 % oproti predchádzajúcemu roku. Informovala o tom v stredu nadnárodná spoločnosť Coface na základe údajov svojho najnovšieho rebríčka CEE TOP 500.



Najväčšie firmy operujúce na Slovensku sa podľa rebríčka spoločnosti podieľajú na celkovej zamestnanosti v krajine 2,7 %. Lídrom je Volkswagen s viac ako 10.000 zamestnancami, ktorý sa na základe údajov zamestnanosti umiestnil na 52. mieste. Druhá priečka spomedzi slovenských zástupcov patrí U. S. Steel Košice so 7712 zamestnancami, čo túto spoločnosť radí na 77. miesto v zamestnanosti v CEE TOP 500.



"Slovenskou trojkou je maloobchodný reťazec Lidl Slovenská republika (5969 zamestnancov), nasledujú Schaeffler Kysuce, Billa, Slovenské elektrárne, ZF Slovakia, KIA Slovakia a desiatku uzatvára Hella Slovakia Lighting s 3290 zamestnancami," doplnila spoločnosť.



V rámci regiónu SVE bol najväčším zamestnávateľom maloobchod so 600.000 zamestnancami, nasledovali automobilový sektor a doprava. Významným bol podľa dát spoločnosti aj sektor nerastných surovín, chemikálií, ropy, plastov a farmaceutických výrobkov. Najväčšími zamestnávateľmi v regióne z hľadiska konkrétnych firiem sú poľské spoločnosti, a to maloobchodný predajca Jerónimo Martins Polska so 79.000 zamestnancami, PKN Orlen so 67.000 pracovníkmi a Poczta Polska so 66.000 zamestnanými.



Rebríček Coface CEE TOP 500 porovnáva najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2023 z 12 krajín regiónu, a to z Poľska, Maďarska, Česka, zo Slovenska, z Estónska, Lotyšska, Litvy, zo Slovinska, z Chorvátska, zo Srbska, z Rumunska a Bulharska. Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli úroveň minimálne 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore a zverejňovali údaje. Rebríček okrem iného udáva prehľad o ich čistom zisku, počte zamestnancov a medziročné zmeny.