M. Lexmann: Digitalizácia je jednou z najdôležitejších tém na CoFoE

Bratislava/Brusel 11. februára (TASR) - Slovenská republika je jednou z najhoršie pripravených krajín na nástup umelej inteligencie, najmä vo sfére výroby. SR musí v tejto oblasti zabrať, inak to ovplyvní konkurencieschopnosť nielen firiem, ale aj ľudí ako účastníkov pracovného trhu. Počas diskusie v TASR TV to povedala europoslankyňa Miriam Lexmann. Tému digitalizácie považuje za jednu z najdôležitejších v rámci ekonomickej časti prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Jej kolega z Európskeho parlamentu (EP) Eugen Jurzyca zase kladie dôraz na hospodársky rast a udržateľnosť verejných financií. Ak sa totiž prestanú krajiny zameriavať na ekonomický rast, môže sa to negatívne prejaviť vo viacerých oblastiach, ako napríklad v demografii, udržateľnosti verejných financií alebo sociálnej oblasti, upozornil europoslanec.



"Preto je ešte stále dôležité – hoci to teraz nie je až také ´in´ – hovoriť o kvalite podnikateľského prostredia a o tých základných slobodách, na ktorých je Únia postavená," podotkol Jurzyca s tým, že na mysli má voľné obchodovanie s tovarmi, ľahký presun ľudí cez hranice, ale najmä voľné obchodovanie so službami. Práve európsky trh so službami si podľa neho žiada väčšiu liberalizáciu.



Medzi občanmi na Slovensku zatiaľ Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) nevzbudila výrazný záujem. Dôvodom má byť okrem iného pretrvávajúca pandémia COVID-19. Tvrdí to ministerstvo zahraničných vecí (MZVEZ) v nedávno zverejnenej výročnej správe o členstve SR v Európskej únii za 2021.



Medzitým sa v holandskom Maastrichte od piatku do nedele uskutoční záverečné zasadnutie tretieho zo štyroch občianskych panelov zriadených v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Okolo 200 občanov zo všetkých členských štátov EÚ, rôzneho veku, pôvodu, vzdelania a profesijného zamerania dokončí svoje odporúčania týkajúce sa budúcnosti Európy. Pôjde o témy súvisiace s postavením EÚ vo svete a migráciou.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.