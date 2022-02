O dobudovaní Európskej zdravotnej únie diskutuje aj CoFoE

Na archívnej snímke europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Brusel 4. februára (TASR) - Vznik Európskej zdravotnej únie vníma slovenské ministerstvo zdravotníctva ako dôležitý krok. Dôvodom je, že v jej činnosti bude najmä spoločná koordinácia a reakcia na cezhraničné krízy v oblasti zdravia, a to vrátane pandémií. O dobudovaní Európskej zdravotnej únie sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).Európska zdravotná únia pripravila podľa MZ pôdu na predloženie nových legislatívnych návrhov, ktoré pomôžu aplikovať jej ciele v praxi. Konkrétne ide o návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia; návrh novely nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a návrh nariadenia o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok.Pandémia ochorenia COVID-19 podľa slovenského europoslanca Petra Polláka poukázala na nedostatok účinných liekov a zdravotníckych pomôcok. Taktiež aj na štrukturálne obmedzenia, ktoré bránili Európskej únii a členským štátom účinne reagovať na výzvy, ktorým neustále čelíme.Európska agentúra pre lieky preto podľa europoslanca zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení lepšej pripravenosti na situácie ohrozujúce verejné zdravie. Pollák tak reagoval na posilnenie právomocí tohto európskeho orgánu.Ak má byť Európska únia (EÚ) pripravená na budúce zdravotné krízy či pandémie, potrebuje budovať skutočnú Európsku zdravotnú úniu, a teda aj posilniť Európsku agentúru pre lieky. Vyhlásil to slovenský europoslanec Ivan Štefanec.Vzájomná solidarita a spolupráca členských štátov prostredníctvom koordinácie na európskej úrovni sa už v minulosti osvedčili. Vyhlásila to slovenská europoslankyňa Monika Beňová v reakcii na posilnenie právomocí Európskej agentúry pre lieky.Europoslanec Robert Hajšel dúfa, že posilnenie mandátu Európskej agentúry pre lieky umožní lepšiu pripravenosť EÚ zvládať podobné zdravotné krízy, ako je pandémia nového koronavírusu.doplnil Hajšel. Odhlasované opatrenia musia podľa neho zvýšiť nielen rýchlosť, ale aj transparentnosť uskutočňovania klinických testov a schvaľovania certifikátov potrebných na uvedenie liekov na trh.Slovensko by malo z Európskej zdravotnej únie (EHU) benefitovať prostredníctvom modernizácie zdravotného systému a prístupu k znalostiam i najmodernejším postupom. Vyhlásil to slovenský europoslanec Miroslav Číž, podľa ktorého posilnenie právomocí Európskej agentúry pre lieky je ďalším krokom smerom k realizácii EHU.Rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre lieky nemusí priniesť pozitívny výsledok. Hrozí nárast byrokracie. Upozornil na to europoslanec Eugen Jurzyca, ktorý návrh týkajúci sa v Európskom parlamente (EP) nepodporil.